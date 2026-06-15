पुणे

Pune Civic Schools PPP: आकांक्षा फाऊंडेशनसह अन्य संस्थांना मनपा शाळांचे दरवाजे खुले; गणेश बिडकर यांची घोषणा

महापालिकेच्या शाळांचे खासगी संस्थांकडे सोपवण्याचा वेग वाढला; आकांक्षा फाऊंडेशननंतर इतरांनाही दार खुले, १०१ कोटींच्या पीपीपी निर्णयावर तीव्र विरोध
Public-Private Partnership Framework: PMC Ratifies ₹101 Crore Educational Fiscal Outlay Slabs

Public-Private Partnership Framework: PMC Ratifies ₹101 Crore Educational Fiscal Outlay Slabs

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याच्या नावाखाली आता खासगी संस्थांना शाळा चालविण्यास देण्याचा धडाका महापालिका प्रशासनाने लावला आहे. 'आकांक्षा फाऊंडेशन'ला पाच शाळा दिल्यानंतर आता अन्य संस्थांनीही स्वारस्य दाखविल्यास त्यांना शाळा चालविण्यास दिल्या जातील, अशी घोषणा सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी आज केली.

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