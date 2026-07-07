पुणे

Ashadhi Wari Health Services: कमला नेहरू रुग्णालयात १० अतिदक्षता खाटा राखीव; वारकऱ्यांच्या आरोग्यसेवेसाठी महापालिकेचा आरोग्‍य विभाग सज्ज

आषाढी वारीत वारकऱ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी महापालिकेचे विशेष नियोजन; कमला नेहरू रुग्णालयात आयसीयू खाटा, ४० वैद्यकीय पथके, ४२ रुग्णवाहिका व २४ तास मोफत उपचार सेवा सज्ज
Forty medical teams, 42 ambulances and reserved hospital beds have been arranged to ensure emergency medical support for pilgrims.

Forty medical teams, 42 ambulances and reserved hospital beds have been arranged to ensure emergency medical support for pilgrims.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : संत ज्ञानेश्वर व संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यानिमित्त पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने उपचारविषयक नियोजन केले आहे. कमला नेहरू रुग्णालयात १० अतिदक्षता (आयसीयू) खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या असून शहरातील शासकीय व खासगी रुग्णालयांना १० टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महापालिकेचे सर्व दवाखाने कार्यालयीन वेळेत तसेच पालखी मार्गावर वारकऱ्यांसाठी मोफत उपचार उपलब्ध करून देणार आहेत.

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