पुणे : संत ज्ञानेश्वर व संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यानिमित्त पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने उपचारविषयक नियोजन केले आहे. कमला नेहरू रुग्णालयात १० अतिदक्षता (आयसीयू) खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या असून शहरातील शासकीय व खासगी रुग्णालयांना १० टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महापालिकेचे सर्व दवाखाने कार्यालयीन वेळेत तसेच पालखी मार्गावर वारकऱ्यांसाठी मोफत उपचार उपलब्ध करून देणार आहेत..शहरात ७ ते १० जुलैदरम्यान पालख्यांचे आगमन, मुक्काम व प्रस्थानाच्या काळात पालखी मार्ग, मुक्कामाच्या ठिकाणी आणि पंढरपूरपर्यंतच्या मार्गावर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यासाठी ४० वैद्यकीय पथके, ४२ रुग्णवाहिका, २२ महापालिका रुग्णालये आणि सुमारे ६०० कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे..त्यानुसार शहरातील पालखी मार्गावर संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीसाठी २२, तर संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीसाठी १६ अशा एकूण ३८ ठिकाणी वैद्यकीय पथके तैनात राहतील. प्रत्येक पथकात वैद्यकीय अधिकारी व आवश्यक कर्मचारी असतील. मुक्कामाच्या ठिकाणी २४ तास वैद्यकीय सेवा उपलब्ध राहणार असून त्वचारोगतज्ज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट व अन्य तज्ज्ञांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागप्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी दिली..पुणे ते पंढरपूर मार्गावरही विशेष वैद्यकीय पथके पाठविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक पथकात वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी व दोन रुग्णवाहिकांचा समावेश असून वारकऱ्यांना मोफत प्राथमिक उपचार दिले जाणार आहेत. वारकरी महिलांसाठी १ लाख सॅनिटरी पॅडचे मोफत वितरण करण्यात येणार असून दिंडी प्रमुखांकडे ५०० प्रथमोपचार संच उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तसेच आरोग्यविषयक जनजागृतीसाठी मुक्कामाच्या जागी माहिती फलक व बॅनर लावण्यात येणार आहेत..कीटक नियंत्रण विभागामार्फत पालखी मार्ग व विसाव्याच्या ठिकाणी औषध फवारणी, डास प्रतिबंधक उपाय आणि जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पशुवैद्यकीय विभागाने भटकी जनावरे व कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याचे नियोजन केले असून पालखी मार्गावरील मांस व मासे विक्रीची दुकाने पालखीच्या कालावधीत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..वारकऱ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहावे यासाठी पाणीपुरवठा विभागाशी समन्वय साधण्यात आला आहे. पाण्याचे नमुने तपासून निर्जंतुकीकरणावरही विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. अन्नदान करणाऱ्या संस्थांच्या स्टॉलची तपासणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे पथकही कार्यरत राहणार आहे. सहा स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मोफत आरोग्य तपासणी व औषधोपचाराची सुविधा उपलब्ध होणार आहे..गेल्या वर्षी ६० हजार वारकऱ्यांवर उपचारगेल्या वर्षीच्या आषाढी वारीत महापालिकेच्या ४० वैद्यकीय पथकांनी सुमारे ५० ते ६० हजार वारकऱ्यांवर उपचार केले होते. तसेच आळंदी ते पंढरपूर या मार्गावर ६ ते ८ हजार वारकऱ्यांना रुग्णवाहिका सेवा देण्यात आली होती, तर २० ते ३० हजार महिला वारकऱ्यांना सॅनिटरी पॅडचे वितरण करण्यात आले होते. या मोहिमेत ७०० अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.