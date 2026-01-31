पुणे

PMC Property tax: पुणेकरांवर १० टक्के करवाढीची कुऱ्हाड? स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव

Final decision on PMC property tax increase to be taken before February 20: महापालिकेचा भांडवली खर्च व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च दरवर्षी वाढत असून त्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नाही, तसेच राज्य सरकारकडून जीएसटी, मुद्रांक शुल्काचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत.
Pune Latest News: गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या मिळकतकरात वाढ केली नाही, उत्पन्न वाढत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने अखेर मिळकतकरामध्ये १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर येत्या सोमवारी (ता. २) महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक नवल किशोर राम हे निर्णय घेणार आहेत. मात्र, अंतिम निर्णय हा २० फेब्रुवारीपूर्वी मुख्यसभेत घ्यावा लागणार आहे. त्यावेळी सत्ताधारी भाजप काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

