PMC Property tax: पुणेकरांवर १० टक्के करवाढीची कुऱ्हाड? स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव

Pune Latest News: गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या मिळकतकरात वाढ केली नाही, उत्पन्न वाढत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने अखेर मिळकतकरामध्ये १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर येत्या सोमवारी (ता. २) महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक नवल किशोर राम हे निर्णय घेणार आहेत. मात्र, अंतिम निर्णय हा २० फेब्रुवारीपूर्वी मुख्यसभेत घ्यावा लागणार आहे. त्यावेळी सत्ताधारी भाजप काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. .पुणे महापालिकेचा भांडवली खर्च व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च दरवर्षी वाढत आहे. त्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नाही, तसेच राज्य सरकारकडून जीएसटी, मुद्रांक शुल्काचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. पीएमआरडीच्या हद्दीतील बांधकाम शुल्काची रक्कमही महापालिकेला देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेची तिजोरी भरत नसल्याने त्याचा परिणाम शहराच्या विकासकामांवर होत आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण करात १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली. आता सोमवारी (ता. २) त्यावर निर्णय घेतला जाईल.

विक्रमी बहुमताची पहिली भेट?
महापालिका आयुक्तांसोबत चर्चा करून प्रशासनाने १० टक्के कर वाढीचा निर्णय घेऊन तो आता स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मान्य झाल्यानंतर तो मुख्य सभेपुढे मांडला जाणार आहे. पण त्यावर २० फेब्रुवारीपूर्वी निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी महापौरपदाची निवडणूक झाली सत्ताधारी भाजपच्या हातात कारभार जाणार आहे. त्यामुळे भाजपकडून पहिलाच निर्णय करवाढीचा घेऊन पुणेकरांना विक्रमी बहुमताची भेट देणार की करवाढ नाकारणार याकडे लक्ष लागले आहे.

करवाढीला विरोध, रद्द करण्याची मागणी
महापालिका प्रशासनाने सुचविलेल्या या करवाढीला माजी नगरसेवकांनी विरोध केला असून, उत्पन्न वाढीसाठी करवाढ हा एकमेव उपाय नसून करआकारणी आणि करसंकलनातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे. करवाढ करून प्रशासन स्वतःचे अपयश लपवत आहे, अशी टीका माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे. करआकारणी प्रक्रिया सुलभ करणे, अनावश्यक मंजुरी टप्पे कमी करणे, व्यावसायिक वापराची प्रभावी तपासणी यंत्रणा उभारल्यास शेकडो कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते, त्यामुळे ही करवाढ रद्द करा अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.