PMC Development : स्वच्छतागृहे दुरुस्तीऐवजी पाडण्यावर नगरसेवकांचा भर; ५५ प्रस्ताव नव्या बांधकामासाठी

पुणे : शहरातील अस्तित्वातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे दुरुस्त करण्याऐवजी ती पाडून नव्याने उभारण्यावरच नगरसेवकांचा भर आहे. सध्या महिला बालकल्याण समिती समोर १४६ सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कामे प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी ५५ स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव आहेत. विशेष म्हणजे काही स्वच्छतागृहे ही यापूर्वीच पाडली असून, आता केवळ परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे..पुणे शहरातील स्वच्छतागृहांची स्थिती गंभीर झाली आहे. स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी दरवर्षी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जात आहेत. पण तरीही प्रचंड दुर्गंधी परिसरात पसरलेली असते. अनेक ठिकाणी पुरेसा प्रकाश नसतो, नळ तुटलेले असतात, बेसिनची तोडफोड झालेली असते. या स्थापत्य व विद्युत विषयक कामासाठी लाखो रुपये खर्च होतात. पण स्वच्छतागृहांची स्थिती सुधारत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यातच अनेक नगरसेवक महिला व बालकल्याण समितीपुढे जुने स्वच्छतागृह पाडून टाकण्याचा प्रस्ताव दाखल करत आहेत. यामध्ये कोंढवा-उंड्री क्षेत्रीय कार्यालयाकडून सर्वाधिक २४, वारजे-कर्वेनगर १८ आणि धनकवडी-कात्रज विभागातून १५ प्रस्ताव आले आहेत. याशिवाय ढोले पाटील रस्ता, शिवाजीनगर-घोले रस्ता, सिंहगड रस्ता आणि बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयांनीही अशा स्वरूपाचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठवले आहेत..१४६ पैकी ९१ नवीन तर ५५ ठिकाणी जुनी स्वच्छतागृहे पाडून नव्याने बांधली जाणार आहेत. कोंढवा-उंड्री, वारजे-कर्वेनगर, धनकवडी-कात्रज आदी क्षेत्रीय कार्यालयांकडून यासंदर्भातील प्रस्ताव महिला व बालकल्याण समितीकडे पाठविण्यात आले आहेत..महिला व बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा अल्पना वर्पे म्हणाल्या, ‘‘समितीच्या समोर स्वच्छतागृह पाडण्याचे प्रस्ताव दाखल होत असले तरी आतापर्यंत केवळ एका प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. प्रशासनाच्या अभिप्रायाशिवाय प्रस्ताव मंजूर केला जात नाही. तसेच स्वच्छतागृह पाडण्यापूर्वी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन देखील पाहणी केली जाईल. चुकीच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली जाणार नाही. आकांक्षी स्वच्छतागृहांची माहिती घेतली जाईल..२६ लाखांच्या स्वच्छतागृहाला गळतीम्हात्रे पुलाजवळ ३६० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या या स्वच्छतागृहासाठी सुमारे २६.५ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. प्रतिचौरस फूट सुमारे ७ हजार ३०० रुपये इतका खर्च करून ठेकेदाराला त्याचे पैसे दिले आहेत. एवढा खर्च करूनही या स्वच्छतागृहाच्या छताला पहिल्याच वर्षी गळती लागली आहे. पहिल्या मजल्यावरील केअरटेकरच्या खोलीत पाणी गळत आहे. तसेच मूळ बांधकामानंतर सहा महिन्यांनी आणखी सुमारे दहा लाख रुपये खर्च करून केअरटेकरसाठी वरचा मजला बांधण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित कंत्राटदाराची अनामत रक्कम जप्त करावी, त्याला काळ्या यादीत टाकावे आणि अंदाजपत्रक फुगविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त विवेक वेलणकर यांच्याकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.