Pune News : ई-गव्हर्नन्स प्रभावी पद्धतीने राबविण्यात पुणे महापालिकेचा राज्यात द्वितीय क्रमांक

पुणे - महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारामध्ये ई-गव्हर्नन्सच्या ऑनलाईन सेवेसह एआय, व्हॉटसअप चॅटबॉट यांसारख्या पर्यायांचा वापर करून नागरिकांना सोई-सुविधा देण्यास महापालिकेने मागील काही वर्षांपासून प्राधान्य दिले होते. पुणे महापालिकेने या सेवा प्रभावी पद्धतीने राबवीत राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या सुधारणा कार्यक्रमाच्या स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक पटकाविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुणे महापालिका प्रशासनाचा सन्मान करण्यात आला..पुणे महापालिका प्रशासनाकडून मागील काही वर्षांपासून प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचा वापर केला जात आहे. महापालिकेच्या कामकाजात तांत्रिक आणि प्रशासनिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये ऑनलाइन सेवा, एआय-आधारित विश्लेषण, जीआयएस प्रकल्प आणि व्हॉट्सप चॅटबॉट यांसारख्या सोई-सुविधा उपलब्ध करून देत त्याचा तितकाच प्रभावीपणे वापर करण्यात आला आहे..दरम्यान, ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावीपणे वापर करणाऱ्या राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी ही स्पर्धा घेण्यात आली होती. प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने वेबसाइट, आपले सरकार प्रणाली, ई-ऑफिस, डॅशबोर्ड, व्हॉट्सप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन आणि जीआयएस या घटकांवर आधारित मूल्यमापनानुसार स्पर्धेत सहभागी महापालिकांना गुण देण्यात आले होते..त्यामध्ये पुणे महापालिकेने २०० पैकी १८६.२५ गुण मिळवीत राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकाविला. मुंबई येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुणे महापालिकेचा सन्मान करण्यात आला. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी महापालिकेच्यावतीने हा पुरस्कार स्विकारला. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार उपस्थित होते.