पुणे

Pune Sports: पुण्यातील खेळाडूंसाठी आनंदाची बातमी! महापालिकेची क्रीडा शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू, चार वर्षांचा खंड संपला..

PMC sports scholarship application process 2026 for athletes: चार वर्षांनंतर क्रीडा शिष्यवृत्तीला पुन्हा हिरवा कंदील; जिल्हा ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुणेरी खेळाडूंना सराव, साहित्य व स्पर्धांसाठी आर्थिक मदतीचा मजबूत आधार
Sports Scholarship Returns in Pune; Athletes to Receive Financial Support Again 30 English Keywords

Sports Scholarship Returns in Pune; Athletes to Receive Financial Support Again

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: शहरातील जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी पुणे महापालिकेने चार वर्षांच्या खंडानंतर क्रीडा शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
sports
Scholarship
district
Athletes
Pune Municipal Corporation