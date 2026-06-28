Pune Sports: पुण्यातील खेळाडूंसाठी आनंदाची बातमी! महापालिकेची क्रीडा शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू, चार वर्षांचा खंड संपला..

पुणे: शहरातील जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी पुणे महापालिकेने चार वर्षांच्या खंडानंतर क्रीडा शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू केली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानंतर आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे ही योजना गेल्या चार वर्षांपासून बंद होती. मात्र, जानेवारी २०२६ मध्ये महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर नव्या प्रशासनाने २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या दोन आर्थिक वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..महापालिकेच्या क्रीडा धोरण २०१८ अंतर्गत राबविण्यात येणारी ही योजना गुणवंत खेळाडूंना सराव, स्पर्धांमधील सहभाग, क्रीडा साहित्य खरेदी आणि प्रशिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे..आर्थिक मदतीअभावी अनेक खेळाडूंना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यास अडचणी येतात. त्या पार्श्वभूमीवर ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. इच्छुक खेळाडूंना २९ जून ते १५ जुलै २०२६ या कालावधीत ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन अर्ज करता येणार आहेत.ऑफलाइन अर्ज पंडित नेहरू स्टेडियम, स्वारगेट येथील महापालिकेच्या क्रीडा विभागात स्वीकारले जाणार असून, अर्जाचा नमुना, पात्रता, अटी-शर्ती आणि निवड प्रक्रियेची सविस्तर माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..खेळाडूंच्या प्रगतीला मिळणार नवी गतीमहापालिकेने २०१३ मध्ये क्रीडा शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली होती. त्यानंतर क्रीडा धोरणात सुधारणा करत शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविण्यात आली होती. काही वर्षे ही योजना नियमित राबविली गेली; मात्र प्रशासकीय कालावधीत ती बंद पडली. आता पुन्हा ही योजना सुरू झाल्याने शहरातील गुणवंत आणि उदयोन्मुख खेळाडूंना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची प्रतिwक्रिया क्रीडा क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शिष्यवृत्ती : स्तरानुसार रकमेचे नवे वर्गीकरणशालेय व विद्यापीठ गट : शहर/जिल्हा : १० हजार रुपये, विभागीय : १५ हजार रुपये, राज्य : २० हजार रुपये, राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय : ३० हजार रुपये.खुला गट : शहर/जिल्हा : २० हजार रुपये, विभागीय : २५ हजार रुपये, राज्य : ३० हजार रुपये, राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय : ५० हजार रुपये.(स्पर्धेच्या स्तरानुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम निश्चित करण्यातआली आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.