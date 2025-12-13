पुणे

PMC Retired Employees : निवृत्तीनंतर दिलासा; २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा मोफत वैद्यकीय उपचार!

Free Medical Treatment : २००५ नंतर पुणे महापालिकेत सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मोठा दिलासा मिळाला असून, अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. स्थायी समिती व मुख्यसभेच्या मान्यतेनंतर सुमारे ९ हजार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत उपचारांचा लाभ मिळणार आहे.
पुणे : पुणे महापालिकेत २००५ नंतर नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना दोन वर्षापूर्वी अचानक बंद करून टाकली होती. पण आता ही योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घेतला आहे. त्यास महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीसह मुख्यसभेचीही मान्यता देण्यात आली आहे.

