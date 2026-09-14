पुणे

Pune Civic Row: स-यादीतून बाकडे, पिशव्या खरेदीला मनसेचा कडवा विरोध; महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन

महापालिकेच्या ‘स’ यादीतून बाकडे, पिशव्या खरेदीचा प्रयत्न; मनसेचा उधळपट्टीला विरोध, पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
Pune civic engineers ordered to inspect roads on two-wheelers daily to identify potholes and road safety issues.

MNS has opposed the proposed purchase of benches, bags and other items through Pune civic body’s ‘S-Yadi’ fund and submitted a representation to the municipal commissioner.

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे महापालिकेच्या प्रशासक काळात ‘स-यादी’तून बाकडे, पिशव्या अशा वस्तूंच्या खरेदीवर बंदी घातली होती. आता नगरसेवक ‘स-यादी’तून ही खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या उधळपट्टीस प्रशासनाने मान्यता देऊ नये अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.

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