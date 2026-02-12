Pune News : राडारोडा टाकणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला दणका, १० लाखाच्या दंडासह गुन्हा दाखल; प्रकल्पाचे काम थांबवून सील ठोकले

पुणे : नदीपात्रात टिळक पुलाच्या शेजारी मध्यरात्री २० ट्रक राडारोडा टाकणाऱ्या आकांक्षा डेव्हलपर्सचे बांधकाम बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, ती जागा महापालिकेने सील केली आहे. तसेच बांधकाम व्यावसायिकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यास १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नदीपात्रात किंवा अन्य कुठेही राडारोडा टाकल्यास आम्ही कोणालाही सोडणार नाही. आता हे प्रकार सहन केले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच ही कडक कारवाई केल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. .पुणे महापालिकेच्या समोरच नदीपात्रात राडारोडा टाकल्याने प्रशासनावर टीकेची झोड उठली आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी राडारोडा टाकणाऱ्याला शोधून कडक कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. प्रशासनाने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची तयारीही बुधवारी रात्री सुरु केली होती. पहाटे दोनपर्यंत प्रशासनाने हा राडारोडा कुठून आला, कोणी आला याचा शोध घेतला. त्यानंतर आज (ता. १२) सकाळपासून पुन्हा तपास सुरु केला. त्यात हा शिवाजीनगर तोफखाना भागातून राडारोडा आल्याचे समोर आले. त्याचे सीसीटीव्ही फुटेजही उपलब्ध झाले. त्यामध्ये तोफखाना येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून आकांक्षा डेव्हलपर्सला बांधकामासाठी परवानगी देण्यात आली असून, या विकसकाकडून नदीत राडारोडा टाकल्याचे समोर आले. त्यानुसार महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिक निहाल शेख यांना नोटीस बजावून काम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बांधकामाचे ठिकाण सील करण्यात आले आहे. निहाल शेख यांच्यावर गुन्हा दाखल करून १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले..Akola Crime: आकाेल्यातील बाफना सावकारांच्या घर-दुकानांवर छापे; बेकायदेशीर सावकारीप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा, दस्तऐवज जप्त!.चलन दाखवले तरच प्लिंथ तपासणी‘‘आम्ही पुण्याची नदी स्वच्छ, सुंदर करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना काही जण बेजबाबदारपणे वागत आहेत. अशा नागरिकांवर आम्ही कडक कारवाई करणार आहोत हाच संदेश या कारवाईतून दिला आहे. राडारोडा टाकण्यासाठी प्रशासनाने व्यवस्था निर्माण केली आहे तेथेच राडारोडा टाकला पाहिजे. हे प्रकार रोखण्यासाठी आम्ही नवीन कार्यपद्धती तयार करत असून, यात बांधकाम व्यावसायिकालाच त्यांचा राडारोडा आमच्या सीएनडी प्रकल्पावर आणून टाकणे आवश्यक आहे. तसेच याचे चलन भरणेही आवश्यक असणार आहे. बांधकाम विभागाकडून जेव्हा प्लिंथ तपासणी करून प्रमाणपत्र दिले जाते. तेव्हा हे चलन तपासले जाणार आहे. राडारोड्याचे चलन नसेल तर प्रमाणपत्र मिळणार नाही,’’ असे आयुक्तांनी सांगितले..जबाबदारी निश्चित करा - महापौर नागपुरेनदीपात्र, कॅनॉल यासह अन्य ठिकाणी राडारोडा टाकण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहे. तरीही प्रशासनाकडून केवळ नावापुरती कारवाई केली जात आहे. महापालिकेच्या जवळ राडारोडा टाकण्याचा प्रकार गंभीर आहे. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करणारे बांधकाम निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता यासह क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करा, असे आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.