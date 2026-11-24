पुणे: पुण्यातील रस्त्यांवरील खचलेल्या चेंबरमुळे दुचाकी घसरून अपघात होत आहेत. यंदा तीन हजार ९०० चेंबरच्या दुरुस्तीसाठी महापालिका सलग दुसऱ्या वर्षी सात कोटींहून अधिक खर्च करणार आहे. मात्र, गेल्या वर्षी दुरुस्त केलेल्या अनेक चेंबरवरील सिमेंट काँक्रीट, खडी उखडून गेल्याने कामाच्या निकृष्ट दर्जावर आणि यंदाच्या खर्चाच्या उपयुक्ततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.शहरातील सांडपाणी वाहिन्यांचे, पावसाळी गटारांचे चेंबर समपातळीत नसल्याने रस्त्याच्या मध्यभागी खड्डा पडलेला असतो किंवा चेंबर रस्त्यापासून वरच्या पातळीत असल्याने उंचवटा निर्माण होतो. त्यामुळे या ठिकाणांहून जाताना वाहनांची चाके चेंबरवर जोरात आदळतात. विशेषतः दुचाकीस्वारांचा तोल जाऊन घसरून अपघात होत आहेत. चेंबरच्या दुरवस्थेमुळे वाहनांचेही नुकसान होत आहे..महापालिकेच्या माहितीनुसार, शहरात सुमारे ५७ हजार ५०० पावसाळी गटारांचे चेंबर आहेत. तर, मलनिःसारण वाहिन्यांचे सुमारे एक लाख १० हजार चेंबर आहेत. या चेंबरची देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या पथ विभाग आणि मलनिःसारण विभागाची आहे. त्यासाठी दरवर्षी निविदा काढून ठेकेदारांमार्फत कामे केली जातात. मात्र, दुरुस्ती करूनही काही दिवसांतच चेंबरवरील सिमेंट काँक्रिट, खडी उखडून जात असल्याचे चित्र आहे..गतवर्षीच्याच ठेकेदारांना कामगतवर्षी पथ विभागाने खड्डे दुरुस्ती, चेंबर समपातळीत आणणे यासाठी सुमारे २५ कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. यंदा चेंबर समपातळीत आणण्यासाठीची निविदा ही मलनिःसारण विभागाने काढली. यातील अटी-शर्तींमुळे गेल्या वर्षीचेच पाच ठेकेदार पुन्हा पात्र झाले आहेत. दरम्यान, आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी देखभाल दुरुस्तीची सर्व कामे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून करून घेण्याचे आदेश काढले होते, तरीही हे जास्त रकमेचे असल्याचे सांगत काम मुख्य खात्यातर्फे केले जात आहे..एका चेंबरचा खर्च १८ हजारचेंबर समपातळीत आणण्यासाठी मलनिःसारण विभागाने पाच परिमंडळांत ७.२० कोटी रुपयांची निविदा काढली. त्यातून तीन हजार ९०० चेंबर दुरुस्त केले जाणार आहेत. एका चेंबरचा खर्च तब्बल १८ हजार २७४ रुपये इतका होणार आहे. या चेंबरचे काम चांगल्या दर्जाचे व्हावे यासाठी ‘एसओपी’ निश्चित केली आहे, त्यानुसार काम होणार का? याकडे लक्ष लागले आहे..शहरातील सहा हजार चेंबर खराब झाल्याची यादी एप्रिल महिन्यात आमच्याकडे आली होती, त्यापैकी तीन हजार ९०० चेंबरचे काम या निविदेत हाती घेतले. गेल्यावर्षीच्या ठेकेदारांकडून यंदाही काम करून घेतले जात आहे. पुढील तीन महिन्यांत चेंबर दुरुस्ती केली जाईल. जर काम निकृष्ट दर्जाचे झाले, तर निदर्शनास आणून द्यावे, आम्ही ते दुरुस्त करू आणि संबंधितांवर कारवाई करू.- विशाल हरिभक्त, मुख्य अभियंता, मलनिःसारण विभाग.Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.अशी आहे कार्यपद्धतीचेंबरच्या भोवती दीड मीटर बाय दीड मीटर चौकोनी खोदणे.त्याखाली २०० मिमीचा सिमेंट काँक्रीट आणि ‘एमजी केमिकल’चा थर टाकणे.७५ मिमीचा डांबराचा रस्ता असेल तर डांबराचा किंवा सिमेंटचा रस्ता असेल तर सिमेंटचा थर टाकणे.हे काम करून रस्त्याच्या समपातळीत चेंबर आणणे.या कामाला एका वर्षाचा दोषदायित्व कालावधी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.