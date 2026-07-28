Pune Stray Dog Census : पुण्यात भटक्या श्वानांची नव्याने गणना; जुनी हद्द व समाविष्ट ३२ गावांतील संख्येचा एका वर्षात ताळेबंद

पुणे : पुणे शहरातील भटक्या श्वानांची संख्या निश्चित करण्यासाठी महापालिकेने प्रक्रिया सुरू केली असून, प्रथमच समाविष्ट ३२ गावांमधील श्वानांची संख्याही निश्चित होणार आहे. श्वान गणना पूर्ण होण्यास एका वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. .पुणे शहरात भटक्या श्वानांची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. महापालिकेकडून लसीकरण व नसबंदी केली जात असतानाही श्वानांची संख्या वाढत असल्याने नागरिक या कामावर आक्षेप घेतात. तसेच भटक्या श्वानांना होणारी मारहाण, श्वानांकडून नागरिकांवर होणारे हल्ले यामुळे अनेकदा वादाची स्थिती उद्भावते. भटक्या श्वानांमुळे निर्माण होणारे वाद आणि त्यांच्या संगोपनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. तसेच कशा पद्धतीने काम करावे यासाठी मार्गदर्शन केले आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेने पुणे शहराची जुनी हद्द आणि नवीन हद्द येथील श्वानांची गणना करण्यासाठी निविदा काढली आहे. या कामासाठी सुमारे २५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, ज्या खासगी संस्थेकडून हे काम केले जाईल, त्यांना यासाठी ॲप विकसीत करावे लागणार आहे. पुणे शहरातील प्रत्येक गल्ली, रस्ता, सोसायट्या यासह सार्वजनिक जागांमधील भटक्या श्वानांची गणना केली जाणार आहे. या कामासाठी महापालिकेने निविदा मागवली आहे..पुणे महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सारिका फुंडे म्हणाल्या,‘‘यापूर्वी २०२३ मध्ये भटक्या श्वानांची गणना केली होती. त्यात १ लाख ७९ हजार श्वानांची नोंद झाली होती. महापालिकेत ३२ गावांचा झालेला समावेश आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार भटक्या श्वानांसाठी फूड स्पॉट तयार करणे यासह अनेक सुधारणा सांगितल्या आहेत. त्यामुळे ही गणना केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.