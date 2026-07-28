पुणे

Pune Stray Dog Census : पुण्यात भटक्या श्वानांची नव्याने गणना; जुनी हद्द व समाविष्ट ३२ गावांतील संख्येचा एका वर्षात ताळेबंद

पुण्यात भटक्या श्वानांची वर्षभरात सविस्तर गणना; जुन्या हद्दीसह नव्याने समाविष्ट ३२ गावांतील प्रत्येक गल्ली, रस्ता व सार्वजनिक जागेतील श्वानांची नोंद होणार
Stray dogs

Pune Stray Dog Census

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे शहरातील भटक्या श्‍वानांची संख्या निश्‍चित करण्यासाठी महापालिकेने प्रक्रिया सुरू केली असून, प्रथमच समाविष्ट ३२ गावांमधील श्‍वानांची संख्याही निश्‍चित होणार आहे. श्‍वान गणना पूर्ण होण्यास एका वर्षाचा कालावधी लागणार आहे.

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