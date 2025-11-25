Pune News : झाडणकामाच्या निविदांसाठी गडबडी; पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी दिले चौकशीचे आदेश!

पुणे : पुणे महापालिकेतर्फे शहरातील रस्ते, सार्वजनिक जागा झाडून काढण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून, त्यात काळ्या यादीत टाकलेले ठेकेदार, आर्थिक क्षमता नसलेल्या कंपन्यांना पात्र ठरविले गेले असल्याने या निविदा प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे. दरम्यान, या संदर्भात तक्रारी आल्याने महापालिका आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पुणे शहरातील रस्ते, पडिक हद्दी, सार्वजनिक जागेची रोजची स्वच्छता करण्यासाठी १४ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत स्वतंत्र निविदा काढल्या जातात. गेल्यावर्षी निविदा समितीने या निविदांसाठी पूर्णपणे नियम व अटी टाकल्या होत्या. .पण त्यामध्ये ठराविक ठेकेदारांसाठी रिंग केली जात असल्याचे ‘सकाळ’ने समोर आणले. त्याची वृत्त मालिका सुरू केली होती. त्यानंतर ही वादग्रस्त निविदा प्रक्रिया रद्द करून जुन्या नियम व अटी शर्तीनुसार निविदा काढली जावी असे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशामुळे महापालिकेचे तब्बल ३५ कोटी रुपये वाचले होते. सध्या शहरात जुन्या अटी शर्तीनुसार पाच परिमंडळांमध्ये १४ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. यासाठी मनुष्यबळ पुरविणे, त्यांना किमान वेतन देणे यापद्धतीने निविदा काढल्या जात आहेत. त्यामुळे त्यात सर्व ठेकेदारांचे दर हे समान येत आहेत. अशा वेळी महापालिकेकडून चिठ्ठी काढून कोणत्या ठेकेदाराला काम द्यायचे हे ठरविले जात आहे. त्यानंतर हे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी येत आहेत..Pune News : पुणे महापालिकेतर्फे आता ‘खड्डेमुक्त पुणे अभियान’ ॲप.परिमंडळ चारमध्ये कोंढवा येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय, हडपसर मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालय आणि वानवडी-रामटेकडी या तीन क्षेत्रीय कार्यालयांचा समावेश आहे. या परिमंडळातील ठेकेदार निश्चित करताना एका ठेकेदाराला परराज्यात एका घोटाळ्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकले आहे. अशा ठेकेदारास महापालिकेने पात्र ठरविले आहे. त्यावर हरकत घेण्यात आली आहे. तसेच या निविदेत गेल्या पाच वर्षातील त्याची कामाची उलाढाल ही किमान ७५ टक्के असणे आवश्यक आहे. पण ती त्यापेक्षा अनेक टक्क्यांनी कमी असूनही ठेकेदारास पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने कडक नियमावली केली असली तरी प्रशासनाला हाताशी धरून निविदा प्रक्रियेत गडबड केल्याचे समोर येत आहे..‘‘परिमंडळ चारमधील झाडणकामाच्या निविदेसंदर्भात माझ्याकडे तक्रारी आल्या आहेत. अतिरिक्त आयुक्त पवनती कौर यांना याची याची चौकशी करून योग्य ते निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे शहरातील झाडणकामाच्या निविदेत आणि कामात सुधारणा करणेही गरजेचे आहे. त्याकडे लक्ष दिले जाईल.’’- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.