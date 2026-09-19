पुणे

Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेच्या समित्यांच्या बैठकीत चहापानावर लाखोंचा खर्च; निविदेविना बिले मंजूर होत असल्याचे उघड

Pune PMC Tea Bills Cross 3 Point 20 Lakh Without Tender: महापालिकेच्या समित्यांतील चहापानावर लाखोंचा खर्च; निविदा प्रक्रिया टाळून थेट बिलांना मंजुरी, पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
Pune Municipal Corporation Tea Bills Raise Transparency Questions As Committee Meeting Expenses Reach 3 Point 20 Lakh

Pune Municipal Corporation Tea Bills Raise Transparency Questions As Committee Meeting Expenses Reach 3 Point 20 Lakh

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुणे महापालिकेतील विषय समित्यांच्या बैठकांसाठी चहा व अन्य खाद्यपदार्थ पुरविले जातात. पण निविदेविना याचे बिल मंजूर केले जात आहे. आतापर्यंत ३ लाख २० हजार रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती अधिकार कायद्यातून समोर आली आहे.

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