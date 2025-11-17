Pune News : पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंतापदासाठी एक डिसेंबरला परिक्षा

पुणे

पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या १६९ जागांसाठी एक डिसेंबर रोजी राज्यभरातील २० शहरात ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाणार आहे.
पुणे - पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या १६९ जागांसाठी एक डिसेंबर रोजी राज्यभरातील २० शहरात ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेसाठी ४२ हजार उमेदवारांनी अर्ज भरलेले आहेत.

