Pune News : पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंतापदासाठी एक डिसेंबरला परिक्षा

पुणे - पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या १६९ जागांसाठी एक डिसेंबर रोजी राज्यभरातील २० शहरात ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेसाठी ४२ हजार उमेदवारांनी अर्ज भरलेले आहेत..पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंत्यांची कमतरता असल्याने बांधकाम, पथ, मलनिःसारण, पाणी पुरवठा, प्रकल्प आदी विभागातील कामांचा खोळंबा होत आहे. त्यामुळे कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरतीला प्राधान्य दिले जात आहे..यापूर्वी महापालिकेत १३५ कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती झाली आहे. त्यानंतर आता १६९ पदांची भरती करण्यासाठी अर्ज मागविले होते. पण प्रशासनाच्या संथ प्रक्रियेमुळे पावणे दोन वर्षापासून ही भरती प्रक्रिया रखडली आहे. आता महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेत ही भरती रखडू नये यासाठी वेगात प्रक्रिया सुरू केली आहे..महापालिकेने 'आयबीपीएस'च्या माध्यमातून ही भरती प्रक्रिया राबविली आहे. १६९ जागांसाठी ४२ हजार अर्ज आले आहेत. त्यापैकी सुमारे साडेआठ हजार अर्ज हे पुणे शहरातील आहेत. उर्वरित अर्ज राज्यभरातून आल्याने पुण्यासह संभाजीनगर, सोलापूर, नागपूर, नाशिक, अमरावती, नांदेड, कोल्हापूर आदी २० शहरांमध्ये एक डिसेंबर रोजी ही परीक्षा पार पाडली जाणार आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजयकुमार थोरात यांनी दिली..बिंदू नामावलीसाठी पाठपुरावामहापालिकेतील २६ पदांची भरती ही बिंदू नामावली अंतिम झाली नसल्याने रखडलेली आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात संपर्क झाला आहे. बिंदू नामावलीसाठीचे वर्ष हे ३१ ऑगस्ट रोजी संपते. त्यामुळे पुन्हा अद्ययावत यादी पाठविण्यास मागितले सांगण्यात आले आहे..प्राधान्याने कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी, लिपीक, डॉक्टर यासह महत्त्वाच्या पदांसाठीची बिंदू नामावली लवकर मंजूर करून द्यावी अशी मागणी केल्याचे विजयकुमार थोरात यांनी सांगितले. बिंदू नामावली मंजूर नसल्याने पदभरती रखडल्याची बातमी नुकतीच 'सकाळ'ने प्रकाशित केली होती..