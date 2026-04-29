Pune News : २३ गावांच्या विकासाचा ‘नकाशा’ महापालिकाच आखणार

पुणे - पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून आराखड्याचा 'इरादा' जाहीर करण्यासाठी आणि नगर नियोजन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठीचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे सादर केला आहे. येत्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. .राज्य शासनाने ३० जून २०२१ रोजी पुणे शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. या गावांचा विकास आराखडा महापालिका करणार होती. पण त्यावेळीच्या महाविकास आघाडी सरकारने नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे जबाबदारी दिली. पीएमआरडीएने आराखडा तयार करताना चुकीच्या पद्धतीने काम केले. यात आर्थिक देवाणघेवाण केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता..या आराखड्यावर तब्बल ६५ हजार हरकती सूचना नोंदविल्या गेल्या. त्यामुळे हा विकास आराखडा आत्ताच्या सरकारने रद्द केला. त्यानंतर या गावांमधील बांधकाम परवानगी महापालिकेकडे हस्तांतरित केली. तसेच शासनाने आता महापालिकेला नवीन आणि सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे..महापालिका प्रशासनाने शहर सुधारणा समितीकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यात या २३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी 'नगर नियोजन अधिकारी' म्हणून महापालिकेचे शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांची नेमणूक करण्याची शिफारस केली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार, विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी त्याचा इरादा जाहीर केला जातो. त्यासाठी शहर सुधारणा समितीची मान्यता घेतली जाईल. त्यानंतर मुख्यसभेच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्षात विकास आराखड्याच्या कामाला सुरुवात होईल..पाच वर्ष विलंब२३ गावे महापालिकेत समाविष्ट होऊन पाच वर्ष झाली आहेत. या भागातील नागरिक मोठे रस्ते, उद्यान, क्रीडांगण, नाट्यगृह यासह अन्य सोई सुविधांच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण राजकीय साठमारीत नागरिकांचे नुकसान झाले असून, पाच वर्षानंतरही आराखडा तयार झालेला नाही. पीएमआरडीएचा डीपी रद्द केला असला तरी पीएमआरडीएने या २३ गावांचे प्राथमिक सर्वेक्षण, जमिनींचे मोजमाप, विद्यमान भूवापर नकाशे (इएलयू) आणि मूलभूत माहिती संकलित केली असून ही माहिती वापरता येणार आहे. त्यामुळे विकास आराखडा लवकर तयार होऊ शकतो.