Pune News : पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबरला

पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचे आरक्षण कधी पडणार? याकडे राजकीय कार्यकर्ते, इच्छुक उमेदवारांचे डोळे लागले.
Pune Municipal corporation election

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचे आरक्षण कधी पडणार? याकडे राजकीय कार्यकर्ते, इच्छुक उमेदवारांचे डोळे लागले होते. अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने या तारखा जाहीर केल्या आहेत. ११ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे.

