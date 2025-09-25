पुणे

Pune News : खडी मशिन, आरएमसी प्लँटला नोटिसा; वडाचीवाडी, उंड्रीमध्ये आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश

Unauthorized Business : उंड्री-वडाचीवाडी परिसरातील अवैध खडी मशिन प्रकल्पांवर महापालिकेकडून नोटिस बजाविण्यात आल्या असून वेळेत कागदपत्रे न दिल्यास कारवाई होणार आहे.
पुणे : वारंवार रस्त्याच्या होणाऱ्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरणाऱ्या उंड्री, वडाचीवाडी परिसरातील खडी मशिन आणि आरएमसी प्रकल्पाला महापालिकेकडून नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. वेळेत आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे.

