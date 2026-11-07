Vande Mataram Deepotsav Pune Guinness World Record News : पणत्यांच्या प्रकाशात उजळला ऐतिहासिक शनिवारवाडा! वंदे मातरम् गीताच्या १५० वर्षानिमित्त पुणे महापालिकेच्या दीपोत्सवाची गिनीज बुकमध्ये नोंद

पुणे : हातात पणत्या... ओठांवर देशभक्तीची गीते... पार्श्वभूमीवर लष्करी बँडचे वीररसपूर्ण सूर आणि ‘वंदे मातरम्’चा जयघोष... अशा भारावलेल्या वातावरणात शनिवारवाड्याचा परिसर शनिवारी उजळून निघाला. वंदे मातरम् गीताला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पुणे महापालिकेने आयोजित केलेल्या दीपोत्सवात झेन झी तरुणाईने उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. अवघ्या अर्ध्या तासात ३८ हजार २३३ पणत्या प्रज्वलित करून त्यातून ‘वंदे मातरम्’ साकारण्यात आले. या विक्रमाची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाल्याची घोषणा होताच शनिवारवाड्याचा परिसर जल्लोषाने दुमदुमून गेला..दिवाळी आणि वंदे मातरम् गीताच्या दीडशेव्या वर्षानिमित्त हा विशेष दीपोत्सव महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आला होता. एकाच वेळी ३६ हजारांहून अधिक पणत्या प्रज्वलित करून विश्वविक्रम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ३८ हजार २३३ पणत्यांच्या माध्यमातून वंदे मातरम् साकारण्यात आले. विशेष म्हणजे, या उपक्रमात सुमारे २५० तरुणांनी एकाच वेळी पणत्या प्रज्वलित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. तरुणाईच्या या सहभागामुळे संपूर्ण सोहळ्याला वेगळीच ऊर्जा मिळाली..शनिवारवाड्यासमोरील प्रांगणात पणत्यांची आकर्षक मांडणी करण्यात आली होती. ठरलेल्या वेळी तरुणांनी पणत्या पेटविण्यास सुरुवात केली आणि काही क्षणांतच हजारो दिव्यांच्या प्रकाशाने परिसर उजळून निघाला. लष्करी बँडचे वादन आणि देशभक्तीपर गीतांनी वातावरणात उत्साहाची भर घातली. गिनीज बुकच्या पथकाने या उपक्रमाची पाहणी केली. त्यानंतर विक्रमाची अधिकृत नोंद झाल्याची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेनंतर उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट आणि भारतमातेच्या जयघोषात आनंद व्यक्त केला..या कार्यक्रमात शहीद जवानांच्या वीरमाता आणि वीरपत्नींचा सन्मान करण्यात आला. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार हेमंत रासने, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, प्रजित नायर, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर तरुणेश, कर्नल विकास सावलगे, कर्नल श्रीनिवास कातवलेकर, कौशिक कोठिया, कृष्णकुमार गोयल, राजेश मित्तल, कर्नल राजेशकुमार जिंदल आदी उपस्थित होते..महापौर मंजूषा नागपुरे म्हणाल्या, ‘‘वंदे मातरम् गीताला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने दीपोत्सवातून विश्वविक्रम करण्याचा संकल्प केला होता. झेन झी तरुणाईच्या सहभागामुळे पुणे महापालिकेला हा विक्रम करता आला. अशा प्रकारे विश्वविक्रम करणारी पुणे महापालिका ही देशातील एकमेव स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.