Pune News: पुणेकरांनो सावधान! होळीसाठी झाडे कापलीत तर १ लाखांचा दंड अन् कायदेशीर कारवाई होणार; नेमका कुणी दिला इशारा?

होळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेने झाडांच्या फांद्या तोडणे आणि बेकायदेशीर वृक्षतोडीविरुद्ध कडक इशारा जारी केला आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, परवानगीशिवाय कोणतेही झाड तोडणे, जाळणे किंवा नुकसान करणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र वृक्ष संवर्धन कायदा २०२१ अंतर्गत, परवानगीशिवाय झाड तोडल्यास संबंधित झाडाच्या किमतीएवढा दंड आकारला जाऊ शकतो. जो कमाल १ लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो..या उत्सवादरम्यान काही भागात होळी जाळण्यासाठी झाडांच्या फांद्या तोडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. ज्या थांबवण्यासाठी यावेळी विशेष देखरेख ठेवली जाईल. महापालिका प्रशासनाने वृक्ष प्राधिकरण आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बेकायदेशीर वृक्षतोड किंवा फांद्या तोडल्याची तक्रार आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध तात्काळ गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल..MLA Rahul Kul : पुणे शहरातील सर्व रस्ते अतिक्रमण मुक्त करा; आमदार कुल यांची अधिवेशनात मागणी.प्रशासनाने नागरिकांना पर्यावरणपूरक पद्धतीने होळी साजरी करण्याचे आणि हिरवळीचे नुकसान टाळण्याचे आवाहन केले आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शहराच्या पर्यावरणीय संतुलनासाठी झाडांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कोणताही निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. तर दुसरीकडे कर्वे रोडवरील बांधकामामुळे होणाऱ्या धुळीच्या प्रदूषणामुळे शहर प्रशासन आणि नागरिकांची चिंता वाढली आहे..Onion Rate : कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यांत अश्रू; प्रतिकिलो दहा रुपये दर; उत्पादन खर्चही निघेना.बांधकामादरम्यान धूळ नियंत्रण नियमांचे उघड उल्लंघन झाल्यामुळे पीएमसीने कोथरूड परिसरातील एका मोठ्या प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. ज्यामध्ये कोथरूडच्या रस्त्यांवर धुळीचे ढग इतके दाट झाले होते की दिवसाही वाहनचालकांना सुरक्षिततेसाठी त्यांचे हेडलाइट्स चालू करावे लागले. या शून्य दृश्यमानतेच्या परिस्थितीमुळे केवळ वाहतूक विस्कळीत झाली नाही तर स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्यालाही गंभीर धोका निर्माण झाला..