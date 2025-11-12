पुणे

Pune Waste Crisis : स्वच्छ संस्था-महापालिका आमनेसामने; कचरावेचक महिला त्रस्त; प्रशासनाकडून सर्व आरोपांचे खंडण

PMC's New Waste Collection Method : महापालिकेने ढकल गाड्यांऐवजी थेट मोठ्या गाड्या वापरण्यास स्वच्छ संस्थेचा विरोध असून, कचरा संकलनात होणाऱ्या विलंबामुळे कचरावेचक महिलांना त्रास होत असल्याचा 'स्वच्छ'चा आरोप प्रशासनाने फेटाळला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेने ढकल गाड्यातून कचरा गोळा करण्याऐवजी थेट मोठ्या गाड्या फिरवल्या जात आहेत. यास स्वच्छ संस्थेचा विरोध आहे. आता महापालिकेच्या गाड्यांना कचरा संकलनासाठी प्रचंड उशीर होत आहे, तसेच कचरावेचक महिलांना दुपारी अडीच-तीनपर्यंत ताटकळत उभे राहावे लागते. शहरातील एक हजार ७६ संकलन केंद्रांवर ३२ टक्के ठिकाणी गाड्या उशिरा येत आहेत, असा आरोप होत आहे. मात्र, प्रशासनाने हे आरोप फेटाळून लावत महापालिकेच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी हा गैरसमज नागरिकांमध्ये निर्माण केला जात आहे, असे स्पष्ट केले आहे.

