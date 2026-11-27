पुणे: शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांपर्यंत (एसटीपी) पोहोचविणाऱ्या मोठ्या व्यासाच्या वाहिन्यांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी वाहिन्यांना भगदाड पडल्याने सांडपाणी एसटीपीपर्यंत पोहोचण्याऐवजी थेट नदीत मिसळत असल्याचे वास्तव ‘सकाळ’ने समोर आणले होते. त्यानंतर प्रशासनाने दुरुस्तीची कामे सुरू केली. मात्र, संपूर्ण वाहिन्यांचे सर्वेक्षण न करताच मोजक्याच ठिकाणी दुरुस्ती करून पाठ थोपटून घेण्याचे काम केले जात आहे. मलनिःसारण विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आल्यानंतरही त्यात गांभीर्याने सुधारणा केली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.पुणे शहरात निर्माण होणाऱ्या एकूण सांडापाण्यापैकी दररोज ४७७ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया होते. शहरात सुमारे २०० किलोमीटर लांबीच्या मोठ्या व्यासाच्या वाहिन्या आहेत. विविध कारणांमुळे या वाहिन्यांना गळती लागते. त्यामुळे सांडपाणी एसटीपीपर्यंत वाहून नेण्यात अडथळे निर्माण होतात..महापालिकेच्या मलनिःसारण विभागाकडून १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत दरवर्षी निविदा काढल्या जातात. यंदाही या कामांसाठी आठ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, एवढा खर्च करूनही प्रत्यक्षात वाहिनीची अवस्था काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..तक्रार करूनही दुरुस्ती नाहीसिंहगड रस्त्यावर नवशा मारुती मंदिराच्या मागे मुठा नदीपात्रात वाहिनीला भगदाड पडले आहे. याबाबत महिनाभरापूर्वी मलनिःसारण विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही त्याची दुरुस्ती करण्यास महापालिकेला वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे हजारो लिटर सांडपाणी थेट नदीत मिसळत आहे. .‘सकाळ’च्या पाहणीत एकाच वाहिनीला १०० मीटरच्या अंतरात पाच ठिकाणी भगदाड पडल्याचे निदर्शनास आले. शहरात सुमारे २०० किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या आहेत. त्यापैकी किती ठिकाणी गळती आहे, याचा अंदाज लावणेही कठीण आहे. असे असतानाही नेमक्या किती ठिकाणी गळती आहे आणि किती ठिकाणी दुरुस्ती केली जाणार आहे, याची ठोस माहिती मलनिःसारण विभागाकडे उपलब्ध नाही..जास्तीचे पाणी गटारातएरंडवणे एसटीपीची ५० एमएलडीची क्षमता आहे. त्यापेक्षा जास्त पाणी आले तर ते वाहिनीमधून तोफखाना पंपिगस्टेशन येथे गेले पाहिजे. पण फुटक्या चेंबरमुळे हे पाणी थेट गटारात जात होते. तेथे आता दुरुस्तीचे काम सुरू केले आहे.दुसऱ्या पाहणीत पुन्हा दिसले भगदाड‘सकाळ’ने एरंडवणे परिसराची पाहणी केली असता दोन मोठ्या सांडपाणी वाहिन्यांना भगदाड पडल्याचे आढळले. त्यातून दररोज हजारो लिटर सांडपाणी थेट नदीत मिसळत आहे. हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर संबंधित ठिकाणी दुरुस्तीचे काम सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र ‘सकाळ’ने आज पुन्हा एकदा एरंडवणे एसटीपी आणि पंपिंग स्टेशन परिसरात पाहणी केली. तेव्हा सुमारे १०० मीटर अंतरात आणखी तीन ठिकाणी वाहिनीला भगदाड पडल्याचे दिसून आले. याबाबत तेथील अभियंत्यांकडे विचारणा केली असता त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या निविदेतून दुरुस्तीची कामे केवळ कागदावरच केली होती का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.देखभाल-दुरुस्तीच्या निविदेतून वर्षभर काम केले जाते. केवळ तीन महिनेच काम केले जाणार नाही. त्यामुळे ही कामे पुढेही सुरू राहतील. तसेच पूर्वगणनपत्रक तयार करतानाच सर्वेक्षण करण्यात आले असून, कोणत्या ठिकाणी काम करायचे आहे, हे निश्चित करण्यात आले आहे.- विशाल हरीभक्त, मुख्य अभियंता, मलनिःसारण विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.