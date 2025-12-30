Pune Election 2025: पुण्यातल्या भाजप-शिवसेना युतीची इनसाईड स्टोरी; 'त्या' 15 जणांची नावं आली समोर, शिवसेनेने 140 एबी फॉर्म वाटले

Pune municipal corporation election 2025: पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांनी एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र महायुतीत असलेल्या शिवसेना-भाजपचं काही जुळलं नाही. त्यामुळे अखेरच्या क्षणी शिवसेनेने १३५ ते १४० जणांना एबी फॉर्म वाटल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ज्या १५ जणांची यादी शिवसेनेने भाजपकडे दिली होती. ती नावं वाचून युतीची चर्चा बंद झाल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. ती यादी 'साम टीव्ही'च्या हाती लागली आहे..१५ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप आणि शिवसेना पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक युतीमध्ये लढवेल, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर शिवसेनेकडून भाजपला तब्बल 41 जागांचा प्रस्ताव देण्यात आला. भाजपने या प्रस्तावाला उत्तर दिलं नसल्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेनेने भाजपकडे अवघ्या 15 जागांचा प्रस्ताव पाठवला होता. युतीच्या चर्चा या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या तासापर्यंत सुरु होत्या. भाजप आणि सेनेतील संघर्ष हा प्रस्तावित यादीतील नावांमुळे झाल्याचं बोललं जातंय. .या पंधरा जागांच्या प्रस्तावामध्ये शिवसेनेचे पुणे महानगरपालिकेचे महानगर प्रमुख रवींद्र धंगेकर यांच्या कुटुंबियांसाठी दोन जागांच्या प्रस्तावाचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या आबा बागुल यांच्या प्रभागाचासुद्धा उल्लेख करण्यात आलेला होता. मात्र रवींद्र धंगेकर विरुद्ध भाजप हे समीकरण उभ्या महाराष्ट्राने काही दिवसांपासून बघितलेलं आहे..Sassoon Hospital : आईच्या किडनीदानातून मुलाला नवे जीवन; ससून रुग्णालयामध्ये ३५ वी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया! .काही महिन्यांपूर्वी धंगेकर यांनी पुण्याचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ तसेच राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यांच्यावर अनेक वेळा माध्यमांमधून टीकाही केली होती. धंगेकर यांच्या दोन जागा तसेच काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या आबा बागुल यांची एक जागा आणि इतर अशी १५ नावांची यादी शिवसेनेने २८ डिसेंबर रोजी भाजपला पाठवली. भाजपकडून या यादीवर काहीच उत्तर दिलं नसल्याची माहिती आहे..दरम्यान, मंगळवारी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे शिवसेनेने १३५ ते १४० एबी फॉर्म दिले. त्यानंतर रवींद्र धंगेकर यांनी युती तुटली असं सांगितलं. पण शिवसेनेचे नेते उदय सामंत यांनी युती तुटलेली नाही, अशी घोषणा केली. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल..Scholarship Exam 2026 : इयत्ता चौथी व सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा "या" तारखेला होणार; राज्यभर एकाच दिवशी आयोजन!.'त्या' यादीमध्ये नेमकी कोणाची नावं?41 ब - प्रमोद नाना भानगिरे41 क - स्वाती अनंत टकले24 ड - प्रणव रवींद्र धंगेकर23 क - प्रतिभा रवींद्र धंगेकर26 ड - उल्हास उर्फ वसंतराव बागुल37 क - गिरीराज तानाजी सावंत37 ड - रूपाली रमेश कोंडे38 क - वनिता जालिंदर जांभळे38 इ - स्वराज नमेश बाबर39 क - मनिषा गणेश मोहिते6 ड - आनंद रामनिवास गोयल3 क - गायत्री हर्षवर्धन पवार16 ड - उल्हास दत्तात्रय तुपे40 ड - दशरथ पंढरीनाथ काळभोर किंवा गंगाधर विठ्ठल बधे11 क - वैशाली राजेंद्र मराठे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.