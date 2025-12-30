पुणे

Pune Election 2025: पुण्यातल्या भाजप-शिवसेना युतीची इनसाईड स्टोरी; 'त्या' 15 जणांची नावं आली समोर, शिवसेनेने 140 एबी फॉर्म वाटले

BJP–Shiv Sena Alliance Faces Turmoil Ahead of Pune Municipal Elections: शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्र लढणार की एकत्र? हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी याबाबत स्पष्टता मिळेल.
Shiv Sena submits 140 AB forms

Shiv Sena submits 140 AB forms

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Pune municipal corporation election 2025: पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांनी एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र महायुतीत असलेल्या शिवसेना-भाजपचं काही जुळलं नाही. त्यामुळे अखेरच्या क्षणी शिवसेनेने १३५ ते १४० जणांना एबी फॉर्म वाटल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ज्या १५ जणांची यादी शिवसेनेने भाजपकडे दिली होती. ती नावं वाचून युतीची चर्चा बंद झाल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. ती यादी 'साम टीव्ही'च्या हाती लागली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
pune
muncipal corporation election
shivsena
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com