Pune Election : तृतीयपंथी नागरिकांसाठी मतदान जनजागृती कार्यक्रम; धनकवडी–सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाचा उपक्रम!

आंबेगाव : पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर मतदारांचा सहभाग वाढावा आणि सर्व घटकांना मतदान प्रक्रियेत सामावून घेता यावे, या उद्देशाने धनकवडी–सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या वतीने विशेष मतदार जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आला. त्याचाच एक भाग म्हणून शुक्रवार (ता.९) आबा बागुल उद्यान येथील पंडित भीमसेन जोशी सभागृहात तृतीयपंथी नागरिकांच्या सहभागातून मतदान जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले..कार्यक्रमाचे आयोजन क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त सुरेखा भणगे यांच्या पुढाकारातून करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत डॉ.राजेंद्र भवाळकर तसेच तृतीयपंथी महिला प्रतिनिधी कादंबरी शेख उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाच्या मुख्य उद्देशानुसार तृतीयपंथी नागरिकांचा मतदान प्रक्रियेत शंभर टक्के सहभाग सुनिश्चित करणे हा होता..Pune News : एकेकाळी दुर्लक्षित असलेले हे मंदिर आज सोशल मीडियावर व्हायरल; जिर्णोद्धाराला दहा वर्षे पूर्ण.तृतीयपंथी समाज हा समाजाचाच अविभाज्य घटक असून, त्यांनाही मतदानाचा समान हक्क आहे, याची जाणीव उपस्थितांना करून देण्यात आली. यावेळी मतदान नोंदणी,मतदानाची प्रक्रिया आणि मतदानाचे महत्त्व याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन देखील करण्यात आले. या उपक्रमासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी सुप्रिया करमरकर, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी व नोडल ऑफिसर राम मोहिते, अमृत बबलादी आणि सुवर्णा मोरे यांचे मार्गदर्शन लाभले. .कार्यक्रम जनजागृती मोहिमेत धनकवडी–सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयातील स्वीप टीमसह बालाजीनगर येथील सफाई सेवक व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचेसहकार्य लाभले. यावेळी तृतीयपंथी प्रतिनिधी शेख यांनी पुणे महानगरपालिकेतील सर्व तृतीयपंथी बांधव आगामी महापालिका निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेतील, असे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.