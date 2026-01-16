पुणे

PMC Election Results : पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग २५ मतमोजणी केंद्रावर प्रचंड गोंधळ; EVM क्रमांक न जुळल्याने रूपाली ठोंबरे आक्रमक

Ward 25 Vote Counting Disruption in Pune : पुणे महापालिका प्रभाग २५ च्या मतमोजणी केंद्रावर ईव्हीएम क्रमांक न जुळल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादीच्या रूपाली ठोंबरे आक्रमक झाल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला.
Pune Municipal Election Result

Pune Municipal Election

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

PMC Election Result: पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २५ येथील मतमोजणी केंद्रावर शुक्रवारी मतमोजणीदरम्यान प्रचंड गोंधळ उडाल्याची घटना घडली. मतमोजणी (PMC Election Results) सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रूपाली ठोंबरे या आक्रमक झाल्या असून, मतमोजणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मशीनमध्ये बदल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

