PMC Election Results : पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग २५ मतमोजणी केंद्रावर प्रचंड गोंधळ; EVM क्रमांक न जुळल्याने रूपाली ठोंबरे आक्रमक

PMC Election Result: पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २५ येथील मतमोजणी केंद्रावर शुक्रवारी मतमोजणीदरम्यान प्रचंड गोंधळ उडाल्याची घटना घडली. मतमोजणी (PMC Election Results) सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रूपाली ठोंबरे या आक्रमक झाल्या असून, मतमोजणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मशीनमध्ये बदल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे..रूपाली ठोंबरे यांनी सांगितले की, मतमोजणी प्रक्रियेत वापरण्यात येणाऱ्या मशीनचे क्रमांक आधी नोंदवलेल्या क्रमांकांशी जुळत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. यामुळे त्यांनी तत्काळ आक्षेप नोंदवत मतमोजणी अधिकाऱ्यांकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. मात्र, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्या अधिकच आक्रमक झाल्या..Pune Municipal Corporation Election Results : पुण्यात पहिल्या निकालात भाजपने मारली बाजी; तीन उमेदवार विजयी, राष्ट्रवादीला एक जागा.या घटनेनंतर मतमोजणी अधिकारी, रूपाली ठोंबरे, पोलिस अधिकारी तसेच मतमोजणी केंद्रावरील कर्मचारी यांच्यात जोरदार शाब्दिक वाद झाला. काही काळासाठी मतमोजणी प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला होता. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला..दरम्यान, प्रशासनाकडून मतमोजणी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असल्याचा दावा करण्यात येत असून, मशीनमध्ये कोणताही गैरप्रकार झालेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही, उपस्थित उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना समाधान देण्यासाठी मशीन क्रमांकांची पुन्हा तपासणी करण्यात येत असल्याचे मतमोजणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या घटनेमुळे मतमोजणी केंद्राच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..