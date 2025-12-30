Pune Municipal Election : ''माघार घेतली म्हणून मंत्री निवडून आला, शब्द देऊन फडणवीसांनी दगा दिला''; भाजप कार्यकर्ता आता अजितदादांच्या पक्षाकडून लढणार

Ahead of Pune Municipal Corporation elections: मनपा निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. तसेच उमेदवारी न मिळाल्याने अनेक कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीसांनी शब्द न पाळता आपल्याला दगा दिला, असा आरोप करत पुण्यातील एका भाजपा नगरसेवकाने थेट अजित पवारांच्या पक्षात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .भाजपचे माजी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांना उमेदवारी नाकारल्यानंतर अमोल बालवडकर अजित पवारांच्या भेटीला पोहोचले आहेत. अमोल बालवडकर राष्ट्रवादी प्रवेश करून राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी करणार असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात बोलताना, देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्याला शब्द दिला होता, मात्र, त्यांनी तो शब्द पाळला नाही, त्यामुळे मी अजित पवारांच्या पक्षात प्रवेश करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं..Pune Grand Challenge Tour : ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने ग्रामीण रस्त्यांचा झाला 'ग्रँड' बदल.अमोल बालवडकर म्हणाले, विधानसभेला देवेंद्र फडणवीस यांनी शब्द दिल्याने माघार घेतली. एक लाखाच्या मताधिक्याने चंद्रकांत पाटलांना निवडून आणलं. त्यानंतर भाजपाने माझ्यासोबत दगा फटका केला. मला दोन दिवस अगोदर जरी सांगितलं असतं तरी मी ऐकलं असतं. मात्र, ऐनवेळी मला उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे मी दादांच्या पक्षात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे..Pune Accident: पिकअप व दुध टँकरच्या भीषण अपघातात दोन महिला ठार; ३१ जण जखमी, अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावरील घटना ! .पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शब्द दिला होता तो शब्द पाळला गेला नाही. यामध्ये भाजप पक्षाचे नुकसान आहे माझं नाही. मी विधानसभेला चंद्रकांत पाटलांच्या विरोधात काम केलं होतं.याचं नुकसान माझ्यापेक्षा जास्त भाजपाला होणार आहे याचा फटका भाजपा बसेल, असंही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.