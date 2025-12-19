PMC Election : प्रचारासाठी मैदान, चौक वापरायचा असेल तर पैसे मोजा; पुणे महापालिकेचे निवडणूक शुल्क जाहीर!

पुणे : निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सभा किंवा कोपर सभा घेताना महापालिकेच्या मैदानाचा किंवा अन्य जागेचा वापर केल्यास उमेदवारांना, राजकीय पक्षांना त्यांची किंमत मोजावी लागणार आहे. महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरानुसार चौक सभेसाठी १८ हजार तर कोपरा सभेसाठी ७ हजार २०० रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. जर विनापरवानगी सभा घेतली तर दीड पट दंडासह रक्कम वसूल केली जाणार असल्याने ही चूक उमेदवाराला महागात पडणार आहे..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्याने इच्छुक उमेदवारांची धावपळ सुरु झाली आहे. राजकीय पक्षाकडून जागा वाटप, इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती, गठीभेटी सुरु आहेत. उमेदवारी जाहीर होत नाही तो पर्यंत इच्छुक उमेदवार आपले काय होणार ? या विचाराने ग्रासले गेले आहेत. दुसरीकडे महापालिकेने निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. मतदान केंद्र निश्चित करणे, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातील निवडणूक यंत्रणा सक्षम करणे यासाठी काम सुरु आहे..Ladki Bahin Yojana : आज पैसे येतील का?’—लाडकी बहीण योजनेतील विलंबामुळे महिलांमध्ये अस्वस्थता; डोळे ‘मोबाईल मेसेज’ कडे!.उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर पात्र उमेदवारांना निवडणूक चिन्हाचे वाटप केले जाईल. त्यानंतर जानेवारी ३ जानेवारीपासून प्रचाराचा ज्वर उमेदवार, कार्यकर्त्यांमध्ये चढणार आहे. उमेदवारांकडून पदयात्रा, कोपरा सभा, चौक सभा घेतल्या जातात. घरोघरी जाऊन प्रत्येक मतदारांशी संपर्कही साधला जातो. पण एक लाख मतदारांपर्यंत पोचणे शक्य नसल्याने सभा, कोपरा सभांवर भर द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने यासाठीचे दर निश्चित केले आहेत..चौक सभेसाठी सुमारे ५ हजार नागरिकांसाठी जागा उपलब्ध होईल. त्यासाठी २ हजार चौरस मीटरचे क्षेत्र व्यापले जाणार असून, प्रति मिटर ९ रुपये इतके शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच साफसफाईचे २ हजार असे एका सभेसाठी २० हजार रुपये शुल्क महापालिकेकडे जमा करावे लागेल. तर कोपरा सभेसाठी अडीच हजार नागरिक उपस्थित राहू शकतात. ८०० चौरस मीटरची जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असून, प्रति मिटर ९ रुपये इतके शुल्क आकारले जाईल. साफसफाईसाठी १ हजार रुपये असे एका कोपरा सभेसाठी ८ हजार २०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. या दोन्ही प्रकारच्या प्रचार सभांसाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये आणि ४ हजार रुपये इतकी अनामत रक्कम आकारली जाणार आहे. महापालिकेची खेळाची मैदाने, ॲमेनिटी स्पेस, शाळांची मैदाने येथे मोठ्या सभा देखील घेता येणार आहेत. त्याचे शुल्क जागा किती व्यापली त्यावरून घेतले जाणार आहे, असे उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांनी सांगितले..Pune Crime : दौंड तालुक्यात शिक्षण व्यवस्थेला काळीमा; शिक्षकावर विनयभंग व ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा!.असे आहेत नियमशुल्क न भरल्यास दीड पट दंड घेणारहे दंड निवडणूक शाखेकडून वसूल केले जाणारकोपरा सभा, चौक सभेसाठी वाहतूक शाखा व स्थानिक पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचेया सभेसाठी १० बाय १० चा मंडप उभारता येईल, पण त्यासाठी रस्त्यावर, पादचारी मार्गावर खड्डे घेता येणार नाहीतमांडवासाठी रस्ता खोदल्यास प्रति खड्डा २ हजार रुपये दंड वसूल केले जाईलएकाच जागेसाठी एकाच वेळी अनेक अर्ज प्राप्त झाल्यास निवडणूक निर्णय अधिकारी जो निर्णय घेतली तो संबंधितांवर बंधनकारक असेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.