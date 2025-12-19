पुणे

PMC Election : प्रचारासाठी मैदान, चौक वापरायचा असेल तर पैसे मोजा; पुणे महापालिकेचे निवडणूक शुल्क जाहीर!

Election Campaign Charges : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार सभा, कोपरा सभा व चौक सभांसाठी निश्चित शुल्क लागू करण्यात आले आहे. विनापरवानगी सभा घेतल्यास उमेदवारांना दीडपट दंड भरावा लागणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सभा किंवा कोपर सभा घेताना महापालिकेच्या मैदानाचा किंवा अन्य जागेचा वापर केल्यास उमेदवारांना, राजकीय पक्षांना त्यांची किंमत मोजावी लागणार आहे. महापालिकेने निश्‍चित केलेल्या दरानुसार चौक सभेसाठी १८ हजार तर कोपरा सभेसाठी ७ हजार २०० रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. जर विनापरवानगी सभा घेतली तर दीड पट दंडासह रक्कम वसूल केली जाणार असल्याने ही चूक उमेदवाराला महागात पडणार आहे.

