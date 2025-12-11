पुणे

Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी आघाडी किंवा स्वबळावर कॉंग्रेस सज्ज; उमेदवारांची निवड सुरू!

PMC Election Preparation : कॉंग्रेस पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे, स्वबळावर आणि आघाडीच्या शक्यतेसाठी तयारी सुरु. अर्ज वाटप, प्रभागनिहाय बैठकांद्वारे उमेदवार निवडणीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जात आहे.
Congress Prepares for Pune Municipal Elections

Congress Prepares for Pune Municipal Elections

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : "महापालिका निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस पक्षाकडून अर्ज वाटप, प्रभागनिहाय बैठकांवर भर देण्यात आला आहे. कॉंग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची आघाडी झाली तरीही आणि स्वबळावर निवडणूक लढण्यासाठी देखील आम्ही तयार आहोत.' अशी माहिती कॉंग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी गुरुवारी दिली.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
election
pmc
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com