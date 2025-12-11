Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी आघाडी किंवा स्वबळावर कॉंग्रेस सज्ज; उमेदवारांची निवड सुरू!

पुणे : "महापालिका निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस पक्षाकडून अर्ज वाटप, प्रभागनिहाय बैठकांवर भर देण्यात आला आहे. कॉंग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची आघाडी झाली तरीही आणि स्वबळावर निवडणूक लढण्यासाठी देखील आम्ही तयार आहोत.' अशी माहिती कॉंग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी गुरुवारी दिली..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस पक्षाने आत्तापर्यंत केलेल्या तयारीची माहिती शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, ऍड.अभय छाजेड, गोपाळ तिवारी, संजय बालगुडे, दीप्ती चवधरी, कमल व्यवहारे, लता राजगुरु, अविनाश बागवे, संग्राम खोपडे आदी उपस्थित होते. पक्षाकडून आत्तापर्यंत २११अर्ज गेले असून १३ डिसेंबरपर्यंत अर्ज जमा करता येणार असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. शिंदे म्हणाले, "आम्ही प्रभागनिहाय बैठका घेतल्या असून त्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला..Pune Metro : पुणे महानगराच्या वाढत्या वाहतुकीवर तोडगा काढण्यासाठी मेट्रो टप्पा–२ आणि रिंग रोडला गती द्या! - आमदार शिरोळे यांची ठाम मागणी. पक्षाच्या ७ बैठका झाल्या आहेत, त्यामध्ये वाटाघाटी करणे, उमेदवारी निश्चिती, वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करून त्यानुसार निवडणुकीच्या कामाला वेग दिला आहे. जिंकून येण्याची क्षमता असणाऱ्या उमेदवारांना संधी दिली जाईल. स्वबळावर निवडणूक लढविण्याच्यादृष्टीने आमच्याकडे प्रत्येक प्रभागासाठी उमेदवार आहेत. निवडणुकीसाठी वेगवेगळी समीकरणे तयार होत आहेत, मात्र प्रदेश समिती आघाडीबाबत घेईल, त्या निर्णयाचे आम्ही पालन करू. कॉंग्रेसमध्ये सामुहिक नेतृत्व असून प्रत्येक ज्येष्ठ नेत्याकडे विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी दिली आहे.' मतदार यादीतील दुबार नावे, मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात जाणे किंवा आपल्या प्रभागात येणे अशा अनेक प्रकारांद्वारे मतदार याद्यांचा गैरवापर सुरू असल्याची मांडणी अविनाश बागवे यांनी केली..महापालिकेकडून प्रभाग रचनेपासून ते मतदार याद्यांबाबत प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. भाजप महापालिकेच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी निधी उभारत आहे. मोठे व धोरणात्मक निर्णय नवीन सभागृह घेईल, मात्र भाजपला निवडणुकीसाठी निधी मिळावा, यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, वृक्ष गणनेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च केला जात आहे. महापालिका हा निधी भाजपला निवडणुकीसाठी देत असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.- महापालिकेच्या माध्यमातून भाजप निवडणुकीसाठी निधी उभारतो - शिंदे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.