Pune Election : शहरातील क्रीडा संकुल, शाळा-महाविद्यालयांत मतमोजणी केंद्रे तयार!

Counting Centers, : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी शहरातील विविध क्रीडा संकुल, शाळा, महाविद्यालये व क्षेत्रीय कार्यालयात मतमोजणी केंद्र तयार करण्यात आले आहेत. महापालिका उपायुक्तांनी प्रभागानिहाय केंद्रांची माहिती जाहीर केली.
पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी शहराच्या वेगवेगळ्या भागातील क्रीडा संकुल, शाळा-महाविद्यालये, सांस्कृतिक केंद्र अशा विविध ठिकाणी मतमोजणी केंद्र तयार करण्यात आले आहेत. मतमोजणी केंद्रांची माहिती महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने गुरुवारी सायंकाळी जाहीर केली. धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय व नगर रस्ता-वडगाव शेरी या क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गतच्या प्रभागांची मतमोजणी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांमध्येच होणार असून उर्वरित प्रभागांची मतमोजणी ही शहराच्या वेगवेगळ्या भागात होणार आहे.

