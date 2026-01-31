पुणे

Pune Municipal Election Deposit : दोन महिन्यात अनामत रक्कम घेऊन जा; महापालिकेचे राजकीय पक्ष, उमेदवारांना आवाहन

Pune municipal election permit deposit refund process : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान सभा व कोपरा सभांसाठी घेतलेली अनामत रक्कम परत देण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. उमेदवारांना २ फेब्रुवारी ते २ एप्रिलदरम्यान ऑनलाइन अर्ज करून रक्कम परत घेता येणार आहे.
Pune municipal election permit deposit refund process

Pune municipal election permit deposit refund process

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीत सभा, कोपरा सभा यासह अन्य कामासाठी परवाने देताना अनामत रक्कम स्वीकारण्यात आली होती. ही रक्कम आता परत घेऊन जा असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले असून, त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. निवडणुकीच्या काळात महापालिकेला जागा भाड्याने दिल्याने ४४ लाख ८३ हजार ७९३ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. तर ९ लाख ८ हजार ३४० रुपयांची अनामत रक्कम मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
Refund
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.