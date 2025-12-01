Pune Election : दुबार नावे; चुकीची नोंदणी आणि त्रुटींचा भडिमार; मतदार यादीवर ९ हजार हरकतींचा पाऊस!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकत घेण्यासाठी अजून दोन दिवस शिल्लक आहेत. आजपर्यंत प्रारूप मतदार यादीवर तब्बल ९ हजार ३७० हरकती दाखल झाल्या आहेत. ही संख्या दोन दिवसात मोठ्याप्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाली आहे. शहरात एकूण ३५ लाख ५१ हजार ४६९ मतदार आहेत. त्यामध्ये ३ लाख ४४६ नावे दुबार असल्याचे समोर आले आहेत. .४१ प्रभागांपैकी १० प्रभागांमध्ये एक लाखांहून अधिक मतदार असून, मतदारसंख्या प्रचंड वाढल्याने उमेदवारांपुढे त्यांच्यापर्यंत पोचण्याचे मोठे आव्हान आहे. इच्छुक उमेदवारांनी प्रारूप मतदार याद्या तपासण्यासाठी घेतल्यानंतर त्यात प्रचंड त्रुटी असल्याचे समोर आले. त्याविरोधात सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या, पण त्यासाठी केवळ आठ दिवसांची मुदत असल्याने हा वेळ अपुरा पडत होता. त्यामुळे आता हरकती नोंदविण्यासाठी ३ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यानंतर हरकती नोंदविण्याची गती वाढली आहे..Pune Airport Traffic Update : विमानतळ परिसरात वाहतूक बदल; दोन मार्गांवर एकेरी वाहतूक लागू!.आज दिवसभरात १ हजार ७४६ हरकती महापालिकेकडे नोंदविल्या गेल्या असून, यामध्ये नगर रस्ता वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालयात ७०८ सर्वाधिक हरकती नोंदविल्या गेल्या आहेत. एकूण हरकतींची संख्या ९ हजार ३७० इतकी झाली आहे, त्यात सर्वाधिक ३ हजार ६४० हरकती सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाकडे आलेल्या आहेत. पुढील दोन दिवसात या हरकतींमध्ये भर पडून १० हजारापेक्षा जास्त हरकती नोंदविल्या जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान मतदार याद्या तपासण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून मतदार यादी खरेदी केली जात आहे. गेल्या १२ दिवसांत यादीच्या विक्रीतून १६ लाख ०६ हजार ३३३ रुपये उत्पन्न मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.