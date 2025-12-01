पुणे

Pune Election : दुबार नावे; चुकीची नोंदणी आणि त्रुटींचा भडिमार; मतदार यादीवर ९ हजार हरकतींचा पाऊस!

Voter List Objections : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या प्रारूप मतदार यादीवर आतापर्यंत तब्बल ९,३७० हरकती नोंदविल्या गेल्या आहेत. अनेक प्रभागांत मतदारसंख्या प्रचंड वाढल्याने आणि त्रुटी आढळल्याने उमेदवार आणि नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
​ ब्रिजमोहन पाटील
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकत घेण्यासाठी अजून दोन दिवस शिल्लक आहेत. आजपर्यंत प्रारूप मतदार यादीवर तब्बल ९ हजार ३७० हरकती दाखल झाल्या आहेत. ही संख्या दोन दिवसात मोठ्याप्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाली आहे. शहरात एकूण ३५ लाख ५१ हजार ४६९ मतदार आहेत. त्यामध्ये ३ लाख ४४६ नावे दुबार असल्याचे समोर आले आहेत.

