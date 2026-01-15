Pune Municipal Voting : मतदान केलं… पण मत कुणाला गेलं कळेना! पुण्यात मतदान केंद्रावर मोठा गोंधळ, मतदार चक्रावले!

Pune Municipal Voting: पुणे शहरात महापालिका निवडणुकीच्या दिवशी मतदान प्रक्रियेत अनेक त्रुटी उघड्या पडल्या आहेत. विशेषतः सुसगाव भागातील प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये ईव्हीएम यंत्रणेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. मतदारांना आपलं मत नेमकं कुणाला पडलं, हे कळण्यासाठी आवश्यक असलेली व्हीव्हीपीएटी यंत्रे यावेळी ईव्हीएमसोबत ठेवण्यात आली नाहीत. यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आणि त्यांनी या मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांकडे जाब विचारला. मात्र, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट उत्तर देण्याऐवजी उडवाउडवीची विधाने केली. त्यांनी फक्त इतकंच सांगितलं की, मतदान एजंटने यंत्रणेची तपासणी केली आहे..व्हीव्हीपीएटी सोबत ठेवण्यास नकारया प्रकरणात विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे व्हीव्हीपीएटी यंत्रे उपलब्ध करवण्याची मागणी केली होती. इतकंच नव्हे तर, ते न्यायालयातही गेले होते. परंतु, आयोगाने न्यायालयातही ही मागणी फेटाळली आणि व्हीव्हीपीएटी सोबत ठेवण्यास नकार दिला. परिणामी, मतदारांना आपल्या मताची पडताळणी करण्याची संधी मिळाली नाही. याशिवाय, मतदान केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात पोलिस तैनात करण्यात आले होते, ज्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण राहिले..मोबाइल फोन बंदमतदान केंद्रावर आणखी काही समस्या दिसून आल्या. मतदारांना त्यांचे मोबाइल फोन बंद करण्यास सांगितले जात होते. नाव शोधण्यातही गोंधळ उडाला, कारण एका मतदान बूथवर तब्बल ९०० नावांची यादी आहे. या सर्व गोष्टींमुळे मतदान प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह वाटली नाही. मतदारांनी या मुद्द्यांवरून तक्रारी नोंदवल्या, पण तात्काळ निराकरण झाले नाही..Pune PCMC Municipal Election : पुणे, पिंपरी- चिंचवडमध्ये मतदारांचा कौल कोणाला?.एकूण १६५ नगरसेवक निवडून येणारदरम्यान, पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान पार पडत आहे. तब्बल नऊ वर्षांनंतर शहरवासीयांना आपला कौल देण्याची संधी मिळाली आहे. शहरातील ४१ प्रभागांमधून एकूण १६५ नगरसेवक निवडून येणार आहेत. या निवडणुकीत चौरंगी सामना रंगला आहे. महायुतीतील तीन पक्ष वेगळे लढत असल्याने स्पर्धा तीव्र झाली. भाजपला दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांकडून आव्हान मिळत आहे, तर शिवसेना, काँग्रेस, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि मनसेही मैदानात उतरले आहेत..१,१५३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणातएकूण १,१५३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. पुणे शहरातील मतदारांची संख्या ३५ लाख ५२ हजार ६३७ इतकी आहे. यात पुरुष मतदार १८ लाख ३२ हजार ७८९, महिला मतदार १७ लाख १३ हजार ३६० आणि इतर मतदार ४८८ आहेत. शहरात एकूण ४,०११ मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.या निवडणुकीत मतदारांचा उत्साह दिसून येत आहे, पण ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीसारख्या मुद्द्यांमुळे प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. निवडणूक आयोगाने यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.