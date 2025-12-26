पुणे

PMC Election : पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाची विक्री जोरात; आकडा ९ हजाराहून अधिक; फक्त आठ अर्ज दाखल!

PMC Nomination Forms : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी एकूण ९ हजार १०१ उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली असून आजपर्यंत फक्त आठ अर्ज दाखल झाले आहेत; अनेक राजकीय पक्ष जागा वाटप व उमेदवार निश्‍चितीवर अजून निर्णय घेतलेला नाही.
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज केवळ आठ जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. तर गेल्या दोन दिवसात १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमधून ६ हजार ४३७ नामनिर्देशन पत्रांची विक्री झाली आहे. तर आत्तापर्यंत एकूण ९ हजार १०१ अर्जांची विक्री झाली आहे. उमेदवारी जाहीर होताच अर्ज भरताना कोणतीही गडबड नको, त्यासाठी इच्छुकांनी आत्ताच अर्ज खरेदी करून ठेवले आहेत.

