PMC Election : पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाची विक्री जोरात; आकडा ९ हजाराहून अधिक; फक्त आठ अर्ज दाखल!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज केवळ आठ जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. तर गेल्या दोन दिवसात १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमधून ६ हजार ४३७ नामनिर्देशन पत्रांची विक्री झाली आहे. तर आत्तापर्यंत एकूण ९ हजार १०१ अर्जांची विक्री झाली आहे. उमेदवारी जाहीर होताच अर्ज भरताना कोणतीही गडबड नको, त्यासाठी इच्छुकांनी आत्ताच अर्ज खरेदी करून ठेवले आहेत..पुण्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांचा जागा वाटप व उमेदवार निश्चितीचा तिढा कायम आहे. एकाच जागेवर अनेकजण इच्छुक आहेत. त्यामुळे भाजपला उमेदवार जाहीर करता आले नाहीत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांच्यासह अन्य पक्षांची आघाडी होणार की स्वतंत्र निवडणूक लढविणार यावरून भूमिका कायम बदलत आहेत. त्यामुळे प्रमुख पक्षांचे उमेदवारी अर्ज दाखल झालेले नाहीत. अर्ज भरण्याच्या चौथ्या दिवशी बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयात ३, वारजे-कर्वेनगरमध्ये २, तर ढोले-पाटील रस्ता, नगर रस्ता-वडगावशेरी आणि कोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालयात प्रत्येकी १ अर्ज दाखल झाला आहे..PMC Election: एकनाथ शिंदेंची किंमत फक्त १२ जागा, भाजप-शिवसेना युती तुटण्याच्या उंबरठ्यावर! राजकीय भूकंप येणार?.यामध्ये प्रभाग क्रमांक ५ कल्याणीनगर-वडगावशेरी येथून भाजपतर्फे योगेश मुळीक, प्रभाग क्रमांक ३१ मयूर कॉलनी कोथरूडमधून अमोल काळे, प्रभाग क्रमांक १३ पुणे स्टेशन जयजवाननगर मधून नदाफ मेहमूद यांनी काँग्रेस, प्रभाग क्रमांक २६ घोरपडी पेठ- गुरुवार पेठ- समताभूमी येथून रूपेश केसेकर, प्रभाग क्रमांक २१ मुकुंदनगर-सॅलिसबरी पार्क मधून योगिता सुराणा, भरत सुराणा, प्रभाग क्रमांक ३० कर्वेनगर-हिंगणे होम कॉलनी येथून मोहित बराटे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून अर्ज भरला आहे. ज्या उमेदवारांनी पक्षातर्फे अर्ज सादर केले आहेत. त्यांनी अद्याप ए,बी अर्ज जोडलेला नाही..क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय विक्री झालेल्या अर्जांचा संख्यायेरवडा-कळस-धानोरी : २२९नगर रस्ता-वडगावशेरी : ९६कोथरूड-बावधन : ५६७औंध-बाणेर : १४०शिवाजीनगर-घोले रस्ता : १६६ढोले-पाटील रस्ता : ११०हडपसर-मुंढवा : १७६.Pune Water Cut : रामटेकडी टाकीची जलवाहिनी फुटल्यामुळे हडपसर व परिसरात शनिवारी पाणीपुरवठा बंद; मनकरी, मुंढवा इत्यादी भागांना पाणी नाही!.वानवडी-रामटेकडी : १६४बिबवेवाडी : १६७भवानी पेठ : २२३कसबा-विश्रामबागवाडा : ८७वारजे-कर्वेनगर : १७४सिंहगड रस्ता : १२२धनकवडी-सहकारनगर : १३८कोंढवा-येवलेवाडी : १०५.