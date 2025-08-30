Ajit Pawar : प्रभाग रचनेवर आता रडत बसू नका; निवडणूक स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवा

पुणे - 'प्रभाग रचनेसंदर्भात अनेक तक्रारी माझ्याकडे आलेल्या आहेत, चांगल्या पद्धतीची प्रभाग रचना झालेली नाही. युतीच्या नादी न लागता आणि प्रभाग रचनेवर रडत न बसता निवडणुकीच्या तयारीला लागा. निवडणुकीसाठीच्या तीन महिन्यात कष्ट करणारेच निवडून येतील..निवडणूक स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवा' अशा शब्दात राज्याचे उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिले.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी दुपारी बारा वाजता शासकीय विश्रामगृह येथे पक्षाचे शहराध्यक्ष, माजी नगरसेवक, प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीस शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, सुनील टिंगरे, आमदार चेतन तुपे, माजी महापौर राजलक्ष्मी भोसले, दत्ता धनकवडे, बंडू केमसे, दिलीप बराटे, दीपाली धुमाळ, बाबूराव चांदेरे, वैशाली बनकर आदी उपस्थित होते..भाजपने प्रभाग रचना करताना नैसर्गिक हद्दीचे, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचेही पालन केले नाही. त्याचबरोबर प्रभाग रचना करताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या शहरातील नेत्यांना, नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नाही, या स्वरूपाच्या असंख्य तक्रारी करत माजी नगरसेवकांनी पवार यांच्यासमोर भाजपच्या कार्यपद्धतीवर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली..पवार यांनी सर्वांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या, त्यानंतर त्यांच्याशी संवाद साधला. पवार म्हणाले, 'प्रभाग रचनेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, शिवसेना या पक्षाला विश्वासात घेऊन, त्यांना विचारून प्रभाग रचना करा, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या होत्या.त्यानुसार सर्वांना विचारात घेऊन प्रभाग रचना केली जाईल, असे आम्हाला वाटले होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेकडेही दुर्लक्ष केले आहे. कार्यकर्त्यांनी तीन महिन्यात कष्ट केल्यास निवडणुकीत चांगले यश मिळेल.'.प्रभाग रचनेवरून पवारांकडून मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर नाराजी'लोकसभा निवडणुकीमध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे मुरलीधर मोहोळ यांचे काम केले. त्यामुळे प्रभाग रचना करताना आपल्या पक्षाचा विचार करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. त्यांनी फक्त त्यांच्या पक्षाचा विचार केला, मित्र पक्षांचा विचार केला नाही.सुरेश कलमाडी यांनीही त्यांच्या पद्धतीने प्रभाग रचना केली होती, त्यावेळी आपल्या पक्षाचा महापौर झाला होता.' अशी आठवण करून देत पवार यांनी केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रभाग रचनेवरील प्रभावावरून नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.