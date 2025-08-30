पुणे

Ajit Pawar : प्रभाग रचनेवर आता रडत बसू नका; निवडणूक स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवा

माजी नगरसेवकांकडून प्रभाग रचनेबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापुढे वाचला तक्रारीचा पाढा, पवार यांच्याकडूनही नाराजी व्यक्त.
पुणे - 'प्रभाग रचनेसंदर्भात अनेक तक्रारी माझ्याकडे आलेल्या आहेत, चांगल्या पद्धतीची प्रभाग रचना झालेली नाही. युतीच्या नादी न लागता आणि प्रभाग रचनेवर रडत न बसता निवडणुकीच्या तयारीला लागा. निवडणुकीसाठीच्या तीन महिन्यात कष्ट करणारेच निवडून येतील.

