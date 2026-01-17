Pune : शिंदेंनी ११९ उमेदवार दिले पण एकही जिंकला नाही, मनसेचं इंजिनही यार्डातच

Pune Municipal Election Result : पुणे महानगरपालिकेत भाजपनं दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला चारीमुंड्या चीत करत सत्ता मिळवली. मात्र यात सध्या चर्चा सुरू आहे ती शिवसेना शिंदे गट आणि मनसेची. या दोन्ही पक्षांना खातंही उघडता आलेलं नाही. शिवसेना फुटीनंतर पक्षचिन्ह आणि नावासह महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या शिंदेंना पुण्यात मोठा धक्का बसला आहे. ११९ उमेदवार मैदानात उतरवलेल्या शिवसेनेला एकही जागा जिंकता आलेली नाही..स्वतंत्र लढल्याचा फटकापुणे जिल्ह्यात नगरपरिषद, नगरपंचायतीमध्ये दमदार सुरूवात करणाऱ्या शिवसेनेला पुणे महापालिकेतील सुरुवात निराशाजनक राहिली. लाडक्या बहिणींनीदेखील पाठ फिरविल्याने महापालिकेत साधे खातेही उघडता आले नाही. भाजपसोबत युती करून शिवसेना एकत्र लढणार होती. मात्र, जागा वाटपावरून भाजपने अखेरपर्यंत पक्षाला खेळविले. युती होईल, या भ्रमात अखेरपर्यंत पक्षाचे स्थानिक नेते राहिले. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना त्यामुळे नेत्यांच्या घरावर आंदोलन करण्याची वेळ आली. तेव्हा अखेरच्या क्षणी पक्षाला नाइलाजाने स्वबळाचा नारा देत, ११९ जागांवर उमेदवार उभे करण्याची वेळ आली. तिकीट वाटपातही नियोजन न करता आल्यामुळे अनेक निष्ठावतांवर अन्याय झाला..शेवटच्या क्षणी भाजपनं तिकीट कापलं, अमोल बालवडकर यांनी राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर जिंकून दाखवलं; मध्यरात्री लागला निकाल.दिग्गजांना पराभवाचा धक्काशिवसेना शहर प्रमुख नाना भानगिरे, महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर, चिरंजीव प्रणव धंगेकर, माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनाही पराभवास सामोरे जावे लागले. पॅनेलमध्ये सक्षम उमेदवार देता न आल्याने शिवसेनेला मोठा फटका बसला. शहर पातळीवर नेतृत्वाचा अभाव या निवडणुकीच्या निमित्ताने ठळकपणे समोर आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन सभा घेतल्या होत्या. पक्षाचे वरिष्ठ नेते, मंत्री उदय सामंत यांचेही लक्ष होते. सोबत विजय शिवतारे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्ह हेदेखील पुण्यात ठाण मांडून होते. मात्र, त्याचा अपेक्षित परिणाम पुणेकरांवर पडला नाही. 'धनुष्यबाण'सारखे चिन्ह हाती असतानाही पुणेकरांनी स्वीकारले नाही. त्यामुळे या पुढील काळात पक्षातील शहर नेतृत्वाबाबत पक्षनेतृत्व काय निर्णय घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. .पुण्यातल्या ४१ प्रभागातील सर्व विजयी नगरसेवकांची यादी एका क्लिकवर; भाजप १२०, राष्ट्रवादी २६, कुणाला किती जागा?.मनसेचे 'इंजिन' यार्डातच, खाते उघडण्यात अपयश'मशाली'च्या महापालिकेच्या मदतीने रिंगणात उत्तरलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) नामुष्की पत्करावी लागली. एकाही जागा न देता मतदारांनी पक्षाचे 'इंजिन' यार्डात पाठवले. त्यामुळे पक्षाला पुन्हा नव्याने शहरात बांधणी करावी लागणार आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत २०१७ मध्ये स्वबळावर उतरलेल्या या पक्षाला दोन जागा मिळाल्या होत्या. यंदा मात्र शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि काँग्रेसच्या मदतीने रिंगणात उतरलेल्या मनसेला किमान यश मिळेल, असे अपेक्षित होते. मात्र, पदरी निराशा आली. शहरप्रमुख साईनाथ बाबर, बाबू वागस्कर यांच्यासह पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले..जागा वाटपात झालेला घोळ, सक्षमउमेदवारांची वाणवा, शहर पातळीवर विस्कळित झालेले संघटन आणि प्रदेश पातळीवर नेत्यांकडून झालेले दुर्लक्ष याचा फटका पक्षाला बसला. पक्षाचे नेते राज ठाकरे पुण्यात येऊन, मतदारांशी संपर्क साधण्याऐवजी उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्या. २००६ मध्ये पक्ष स्थापनेनंतर महापालिकेत पक्षाची सुरवात आठने झाली होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत पक्षाची संख्या २९ वर गेली. मात्र, पक्षाला उतरती कळा लागली. गेल्या निवडणुकीत दोन जागांवर पक्षाला समाधान मानावे लागले. यंदा मात्र पक्षाला एकही जागा मिळवता आली नाही. भविष्यात पक्षाला गतवैभव मिळून देण्यासाठी संघटन बांधणीवर भर द्यावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने पक्षनेतृत्व काय करणार, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.