Pune : शिंदेंनी ११९ उमेदवार दिले पण एकही जिंकला नाही, मनसेचं इंजिनही यार्डातच

Pune Municipal Election Result : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. ११९ उमेदवार लढले पण एकही विजयी होऊ शकला नाही. तर मनसेलासुद्धा खातं उघडता आलं नाही.
Pune Municipal Election Result : पुणे महानगरपालिकेत भाजपनं दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला चारीमुंड्या चीत करत सत्ता मिळवली. मात्र यात सध्या चर्चा सुरू आहे ती शिवसेना शिंदे गट आणि मनसेची. या दोन्ही पक्षांना खातंही उघडता आलेलं नाही. शिवसेना फुटीनंतर पक्षचिन्ह आणि नावासह महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या शिंदेंना पुण्यात मोठा धक्का बसला आहे. ११९ उमेदवार मैदानात उतरवलेल्या शिवसेनेला एकही जागा जिंकता आलेली नाही.

