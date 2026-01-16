पुणे

Pune Municipal Corporation Election Results : पुण्यात पहिल्या निकालात भाजपने मारली बाजी; तीन उमेदवार विजयी, राष्ट्रवादीला एक जागा

Pune Municipal Corporation Election Results 2026 : पुणे महानगरपालिकेच्या पहिल्या फेरीत बिबेवाडीतील प्रभाग २० मधून भाजपचे तीन उमेदवार विजयी झाले असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने एक जागा जिंकली आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली असून पहिल्या फेरीतील निकाल हाती आले आहेत. या पहिल्या कलामध्ये प्रभाग क्रमांक २० — शंकर महाराज मठ, बिबेवाडी प्रभागातून भाजपचे तीन उमेदवार विजयी झाले आहेत. या निकालामुळे शहरातील राजकीय वातावरण तापले असून भाजपने सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

