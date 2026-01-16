Pune Municipal Election Results 2026 : पुण्यात भाजपची मोठी आघाडी, तब्बल 'इतक्या' जागांवर पुढे, राष्ट्रवादीची स्थिती काय?

PMC Election Result: पुणे महानगरपालिका निवडणूक २०२६ चे पहिले कल समोर आले आहेत. एकूण १६५ जागांसाठी झालेल्या या भाजपने ने पुण्यात मजबूत आघाडी घेतली आहे.प्राथमिक माहितीनुसार भाजप सध्या पुण्यात ४८ जागांवर आघाडीवर आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) १२ जागांवर आघाडीवर आहे.काँग्रेस ० जागांवर आघाडीवर आहे.इतर पक्ष आणि अपक्षांची स्थिती अद्याप स्पष्ट होत नाहीये, पण भाजपची मजबूत पकड दिसत आहे. भाजप कार्यकर्ते आणि नेते यांच्या म्हणण्यानुसार, ही आघाडी पुण्यातील त्यांच्या विकासकामांचे आणि जनाधाराचे प्रतिबिंब आहे. अंतिम निकाल येण्यापर्यंत ही स्थिती बदलू शकते, पण सध्या पुणे महानगरपालिकेत भाजपची मजबूत स्थिती दिसत आहे..अन्य ठिकाणी (राज्यातील इतर महानगरपालिकांमध्ये) भाजप १९ जागांवर आघाडीवर असून, उद्धव ठाकरे गट शिवसेना १० जागांवर आहे. मात्र, पुणे हे भाजपसाठी महत्त्वाचे केंद्र ठरत आहे. मतदान १५ जानेवारी २०२६ रोजी झाले होते, ज्यात पुण्यात सुमारे ५४.५% मतदान झाले. निकालांची अधिकृत घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाकडून होत असून, ट्रेंड्सनुसार भाजपची 'लाट' पुण्यात दिसत आहे..Thane Politics: ठाकरे गटाला मोठं खिंडार! बड्या शिलेदारानं सोडली साथ, हाती कमळ घेतं भाजपात प्रवेश .पुणे शहरात भाजपने सुरुवातीपासूनच मोठी आघाडी घेतली असून, कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. ही आघाडी अंतिम निकालांवर मोठा प्रभाव टाकण्याची शक्यता आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने ९७ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले होते, आणि यावेळीही ते आपले वर्चस्व कायम राखण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.