Pune Municipal Results : पुण्यात मोठा राजकीय धक्का! प्रभाग 39 मध्ये गुंड बापू नायरचा पराभव, भाजपचा धडाकेबाज विजय

Pune Municipal Election Results 2026 : पुणे महापालिकेच्या निवडणूक निकालात प्रभाग क्रमांक 39 मधून मोठा राजकीय उलटफेर पाहायला मिळाला आहे. चर्चेत असलेले उमेदवार गुंड बापू नायर याचा या निवडणुकीत पराभव झाला असून, भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार बाळा ओसवाल यांनी त्याच्यावर निर्णायक विजय मिळवला आहे..बापू नायरला उमेदवारी दिल्यापासूनच या प्रभागात मोठी चर्चा सुरू होती. त्याच्या उमेदवारीवर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या आणि हा प्रभाग विशेष लक्ष वेधून घेत होता. मात्र, प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणीनंतर मतदारांनी वेगळा कौल दिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..Ichalkaranji Election Result : इचलकरंजीत संजय तेलनाडेंसह कुटुंबातील दोन सदस्यांचाही विजय; राहुल आवाडेंच्या कट्टर समर्थकाचा पराभव .प्रभाग क्रमांक 39 मधील निकालांनुसार भाजपचे तीन उमेदवार विजयी झाले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका उमेदवारानेही विजय मिळवला आहे. त्यामुळे या प्रभागात भाजपने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः बाळा ओसवाल यांच्या विजयामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, परिसरात जल्लोष साजरा करण्यात आला..या निकालामुळे प्रभाग क्रमांक 39 मधील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल झाला असून, आगामी काळात या भागातील स्थानिक राजकारणावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुणे महापालिकेच्या एकूण सत्तासमीकरणातही या निकालाकडे महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे.