PMC Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी एकच उमेदवार ३ पक्षांकडून करत आहे अर्ज!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांनी उमेदवारी यादी जाहीर केली नसली तरी सर्वच राजकीय पक्षांच्या काही इच्छुकांनी ए, बी, फॉर्मची वाट न पाहता अर्ज दाखल झाले आहेत. आज २५ जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. तर १ हजार २०६ जणांनी उमेदवारी अर्ज विकत घेतले आहेत..महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती व महाविकास आघाडीतील जागा वाटप अद्याप निश्चित झालेले नाही. कोणाला किती जागा द्यायच्या व कोणती जागा द्यायची यावरून या पक्षांमध्ये प्रचंड वादावादी सुरु असून, एकमत होण्यास उशीर होत आहे. पण यामुळे इच्छुक उमेदवारांची अस्वस्थता वाढत आहे..Pune Political Breaking : बराटे, शिवरकर यांची भाजप मध्ये एन्ट्री; वानवडीमध्ये राजकीय ट्विस्ट!.उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आजचा शेवटचा तिसरा दिवस आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी इच्छुकांनी तयारी केली आहे. आजच्या दिवशी प्रभाग क्रमांक २९ एरंडवणे हॅपी कॉलनीतून भाजपतर्फे माधुरी सहस्रबुद्धे, प्रभाग क्रमांक ५ कल्याणीनगर-वडगाव शेरीतून योगेश मुळीक, रूपाली तारळकर, प्रभाग क्रमांक २ फुलेनगर-नागपूरचाळमधून शामा जाधव, प्रभाग क्रमांक ४ खराडी-वाघोलीमध्ये प्रदीप सातव, प्रभाग क्रमांक ७ गोखलेनगर-वाकडेवाडीतून ओंकार कदम यांनी अर्ज भरले आहेत. काँग्रेसतर्फे प्रभाग क्रमांक २७ नवी पेठ पर्वतीमधून किरण मात्रे, प्रभाग क्रमांक १३ पुणे स्टेशन जयजवाननगर मधून मेहमूद नदाफ, प्रभाग क्रमांक ४ रमेश पऱ्हाड यांनी अर्ज भरला आहे..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून प्रभाग क्रमांक २५ शनिवार पेठ-महात्मा फुले मंडइमधून परेश खांडके, प्रभाग क्रमांक ३८ बालाजीनगर-आंबेगाव-कात्रजमधून वसंत मोरे यांनी अर्ज भरले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे प्रभाग क्रमांक ३९ अप्पर सुपर इंदिरानगर मधून अभिलाषा घाटे, प्रभाग क्रमांक १३ नितीन रोकडे, प्रभाग क्रमांक ४ तेजश्री पऱ्हाड, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे प्रभाग क्रमांक ४ प्रकाश जमधडे, विनिता जमधडे यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. या उमेदवारांनी अर्ज भरले असले तरी ते पक्षाचे अधिकृत उमेदवार नाहीत..Pune Crime : मुल होत नसल्याने पत्नीचा गळा दाबून खून; पती पोलिस चौकीत हजर; हडपसर मधील प्रकार!.एकाच उमेदवाराचे तीन पक्षातून अर्जएकीकडे एका पक्षातून उमेदवारी मिळवताना इच्छुकांची दमछाक होत आहे. पण एका उमेदवाराने ए, बी फॉर्म नसतानाही तीन पक्षांच्या नावाने उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. रमेश पऱ्हाड यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांच्यातर्फे प्रभाग क्रमांक ४ मधून अर्ज दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.