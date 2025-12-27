पुणे

PMC Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी एकच उमेदवार ३ पक्षांकडून करत आहे अर्ज!

Candidate Nominations : पुणे महापालिकेतील निवडणुकीसाठी आज २५ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. काही उमेदवारांनी तीन पक्षांमध्ये अर्ज दाखल करत राजकीय ट्विस्ट तयार केला आहे.
Candidate Nominations Flood in Pune Municipal Elections

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांनी उमेदवारी यादी जाहीर केली नसली तरी सर्वच राजकीय पक्षांच्या काही इच्छुकांनी ए, बी, फॉर्मची वाट न पाहता अर्ज दाखल झाले आहेत. आज २५ जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. तर १ हजार २०६ जणांनी उमेदवारी अर्ज विकत घेतले आहेत.

