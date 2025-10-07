PMP Buses: महिला सुरक्षारक्षक देण्याकडे दुर्लक्ष; विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावरच, तांत्रिक प्रक्रियेत अडकला प्रस्ताव

पुणे : महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बससेवेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक महिला सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती तांत्रिक प्रक्रियेतच अडकून पडली आहे..शाळा सुरू होऊन चार महिने उलटले, मात्र अजूनही महिला सुरक्षारक्षकांची नेमणूक झालेली नाही. संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महापालिका प्रशासनास नेमका मुहूर्त मिळणार कधी, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे..खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या स्कूलबस व स्कूल व्हॅनमध्ये महिला मदतनीस ठेवणे बंधनकारक असते. महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या पीएमपी बसमध्ये महिला मदतनीस, महिला सुरक्षारक्षकांचा अभाव आहे. स्वारगेट येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. .महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या बसमध्ये महिला मदतनीस किंवा सुरक्षारक्षक नेमण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. नव्या शैक्षणिक वर्षात जून महिन्यापासून विद्यार्थ्यांसाठी ही सेवा देण्यात येणार असल्याबाबत महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चाही झाली, मात्र शाळा भरून चार महिने उलटले, शाळांना दिवाळी सणाची सुट्टीही आता लागेल, परंतु महापालिकेकडून त्याबाबत अजूनही कुठली हालचाल केली जात नसल्याची सद्यःस्थिती आहे..तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होणार कधीप्रस्तावास विविध विभागांची मंजुरी, आर्थिक तरतुदीस मंजुरी, त्यानंतर निविदा प्रक्रिया, नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण ही सर्व प्रक्रिया नेमकी कधी होणार आणि प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये महिला सुरक्षारक्षक किंवा मदतनीस केव्हा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यावर भर महापालिकेच्या सुरक्षा विभागाकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर हा प्रस्ताव विविध विभागांकडे पाठविण्यात आला. विद्यार्थ्यांची संख्या, आर्थिक तरतुदीसह विविध प्रकारचे आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.त्यानंतर हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा सुरक्षा विभागाकडे पाठविला आहे, मात्र चार ते पाच महिन्यांपासून विविध प्रकारची तांत्रिक कारणे पुढे करत विविध विभागांकडून प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला महत्त्व देऊन प्रस्ताव मंजूर करण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी तो अधिकाधिक तांत्रिक प्रक्रियेत अडविण्यातच प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न केले जात असल्याची सद्यःस्थिती आहे..अशी आहे आकडेवारी महापालिकेच्या शाळांना पुरविली जाणारी बससेवा २०० ते ३०० शिक्षण विभागाच्या पत्रात महिला सुरक्षारक्षकांची केलेली मागणी १०० शाळांच्या पीएमपी बसमध्ये प्रत्यक्षात पुरविण्यात येणाऱ्या मदतनिसांची संख्या ७० ते ८० .मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आता मुख्याध्यापकांचीच ‘परीक्षा’; शिक्षण संचालकांनी तातडीने मागविली माहिती, शाळांमध्ये नसलेल्या बाबींची उत्तरेही ‘हो’मध्येच.महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या पीएमपी बसमध्ये महिला सुरक्षारक्षक देण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर वित्त विभागाने आक्षेप नोंदविले आहेत. आक्षेपांची पूर्तता करून प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.- राकेश विटकर, सुरक्षा अधिकारी, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.