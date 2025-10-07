पुणे

PMP Buses: महिला सुरक्षारक्षक देण्याकडे दुर्लक्ष; विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावरच, तांत्रिक प्रक्रियेत अडकला प्रस्ताव

Pune Municipal School Buses: पुण्यातील महापालिकेच्या शाळांमधील पीएमपी बसमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी महिला सुरक्षारक्षकांची नेमणूक अद्याप झालेली नाही. चार महिने उलटूनही प्रशासनाने अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, ज्यामुळे पालक आणि शाळा चिंतेत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बससेवेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्‍यक महिला सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती तांत्रिक प्रक्रियेतच अडकून पडली आहे.

