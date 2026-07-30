Pune Municipal School: पुण्यात खळबळ! महापालिका शाळेची फाइलच गायब; जागा खासगी संस्थेला देण्याचा प्रशासनाचा घाट

पुणे : महंमदवाडीतील महापालिका शाळेची जागा खासगी संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असून, या प्रकरणाची फाइलच शिक्षण विभागातून गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी उघडकीस आला. यावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी संताप व्यक्त करत दोषींवर निलंबनाची मागणी केली आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.महंमदवाडीत महापालिकेची प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेची जागा मोठी असून, ती घेण्यासाठी खासगी शैक्षणिक संस्थेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. जागा खासगी शाळेसाठी शैक्षणिक संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्यासाठीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने तयार केला होता. सात जुलैला भाडे निर्धारण समितीने या विषयावर चर्चा करून शाळेची जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णयही घेतला होता..मात्र, हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे सादर न करता बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये थेट आणण्यात आला. त्यानंतर प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा सुरू झाली. त्यावेळी नगरसेवकांनी महापालिकेच्या शाळेची जागा खासगी संस्थेला देण्यास आक्षेप घेतला. तसेच, या प्रस्तावासंबंधीची फाईल सभागृहात सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनास केल्या.. दरम्यान, प्रस्तावाची फाईल गहाळ झाल्याचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त वसुंधरा बारवे यांनी सभागृहात सांगितले. बारवे म्हणाल्या, ‘‘महापालिकेची शाळा भाडेतत्त्वावर देण्यासंबंधी सात जुलैला भाडे निर्धारण समितीच्या बैठकीनंतर फाईल माझ्याकडे आली. मात्र, ती आमच्या कार्यालयातून कोणत्याही टेबलावर न जाता गहाळ झाली.’’ या खुलाशानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.महत्त्वाच्या प्रस्तावाची फाईल गायब होणे अक्षम्य चूक आहे, हा प्रशासकीय हलगर्जीपणा असल्याचा आरोप करत दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करून त्यांचे निलंबन करावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. त्याबाबत महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी यासंबंधी शिक्षण विभागाने माझ्या कार्यालयाकडे चौकशी अहवाल सादर करावा, त्यानंतर नियमानुसार संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.