पुणे

Pune Municipal School: पुण्यात खळबळ! महापालिका शाळेची फाइलच गायब; जागा खासगी संस्थेला देण्याचा प्रशासनाचा घाट

Pune School Land Proposal Sparks Row: महापालिका शाळेची फाईल गायब; खासगी संस्थेला जागा देण्याच्या हालचालीवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा संताप, दोषींवर निलंबनाची मागणी
Pune School Land Controversy Missing Municipal File Raises Questions Over Private Institution Lease Proposal

Pune School Land Controversy Missing Municipal File Raises Questions Over Private Institution Lease Proposal

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महंमदवाडीतील महापालिका शाळेची जागा खासगी संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असून, या प्रकरणाची फाइलच शिक्षण विभागातून गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी उघडकीस आला. यावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी संताप व्यक्त करत दोषींवर निलंबनाची मागणी केली आहे.

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