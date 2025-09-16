Pune Municipal Schools: आणखी ७५ शाळा होणार ‘आदर्श’; पालिकेसह समाविष्ट गावांमधील शाळांचाही होणार विकास

पुणे : महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. यापूर्वी महापालिकेने शहरातील १५ शाळा ‘आदर्श शाळा’ केल्या, त्यानंतर आता शहरातील ७५ शाळा ‘आदर्श’ करण्यासाठी महापालिकेने पाऊल उचलले आहे. महापालिकेसह शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील शाळांचाही त्यानिमित्ताने विकास केला जाणार आहे. शाळांचा दर्जा सुधारण्याकडे लक्ष देतानाच, महापालिका प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीवरही भर दिला जाणार आहे..महापालिकेच्या शहरातील काही वगळता बहुतांश शाळांची दुरवस्था झालेली आहे. प्रशासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून शाळेच्या इमारती उभारल्या जातात. मात्र, संबंधित शाळांच्या इमारती, क्रीडांगणे, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थेची दुरवस्था असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले होते. .त्यानंतर, महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी शाळांच्या सुधारणांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. आयुक्त राम यांनी शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेत त्यांच्याकडून शाळांच्या सद्यःस्थितीची माहिती घेतली होती. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात ७५ शाळांमध्ये अद्ययावत दर्जाच्या सुधारणा करून विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्तावाढीस प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिक्षण मंडळाकडून विस्तृत आराखडा तयार करण्यावर भर दिला जात असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले..असा होणार ७५ शाळांचा कायापालटशाळांमधील वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह, वीज, पिण्याचे पाणी, क्रीडांगणे, सांडपाणी वाहिन्या यांसारख्या पायाभूत सोई-सुविधा सक्षम केल्या जातील. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीवर भर दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम करून त्यांच्या शारीरिक व मानसिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे..आकडे दृष्टिक्षेपातमहापालिका शाळांची संख्या : ३५४शाळांमधील विद्यार्थी :१ लाख १२ हजारशाळांमधील शिक्षक : २६५०सुरक्षा रक्षक व शिपाई : ८००.Electric Shock: तेरा जणांना लागला शॉक, एकाचा मृत्यू; बारा जण बचावले, वडगांव रोठे येथील घटना.महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्या सूचनेनुसार ७५ ‘आदर्श शाळा’ करण्यासाठी आराखडा तयार केला जात आहे. शाळांमध्ये पायाभूत सोई-सुविधा देण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्तावाढ, शिक्षकांचा क्षमता विकास केला जाणार आहे.- विजय थोरात, उपायुक्त, शिक्षण मंडळ, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.