Pune News : हंगामी शिक्षण सेवक पगाराविना; पुणे महापालिकेविरुद्ध संताप; २५० जण दोन महिन्यांपासून अडचणीत!

PMC Teacher's : ‘‘ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणारे हे शिक्षक विद्यार्थ्यांना मनापासून शिक्षण देत आहेत. पण त्याचवेळी, स्वतःच्या पोटासाठी संघर्ष करत आहेत. शिक्षण देण्याचे काम आम्ही थांबवले नाही. मग प्रशासनाने आमचा पगार का थांबवला?,’’ असा प्रश्न शिक्षण सेवक विचारत आहेत.
250 Temporary Teachers in Pune Continue Teaching Without Salary

पुणे : पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये जवळपास २५० हंगामी शिक्षण सेवकांची नियुक्ती केली. परंतु, दोन महिने उलटून गेले तरी अद्याप या शिक्षण सेवकांना पगार देण्यात आलेला नाही. परिणामी, शिक्षण सेवकांवर पगाराविना शिक्षण सेवा करण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेच्या या हंगामी शिक्षण सेवक भरतीमध्ये मराठी माध्यमातील जवळपास २०० आणि इंग्रजी माध्यमातील ५० हंगामी शिक्षण सेवकांचा यात समावेश आहे. या शिक्षण सेवकांना सहा महिन्यांच्या करार तत्त्वावर दरमहा वीस हजार रुपये या मानधनावर नियुक्त केले आहे.

