पुणे

शिरूरजवळील भीषण अपघात उद्योजकासह अभियंत्याचा मृत्यू

शिरूरजवळील भीषण अपघात उद्योजकासह अभियंत्याचा मृत्यू
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शिरूर, ता. ११ : पुणे- नगर महामार्गावरील शिरूर बाह्यवळणावर यू- टर्न घेणाऱ्या मोटारीला कंटेनरने मागून दिलेल्या धडकेमुळे झालेल्या साखळी अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये वाडेगव्हाणचे (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) उद्योजक किशोर यादव आणि आयटी अभियंता प्रथमेश लाड यांचा समावेश आहे. आज सायंकाळी पाचच्या सुमारास हॉटेल संग्रामसमोर ही घटना घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्योजक किशोर नामदेव यादव (वय ३८, रा. वाडेगव्हाण) हे आपल्या एन्डेवर मोटारीने (क्र. एमएच १२ एसयु ५५८९) शिरूरहून वाडेगव्हाणकडे जात होते. हॉटेल संग्रामसमोर यू- टर्न घेताना मागून येणाऱ्या भरधाव कंटेनरने त्यांच्या मोटारीला जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे कार दुभाजकाजवळ थांबलेल्या दुचाकीवर (क्र. एमएच १० डीयू ५०५२) आदळून विरुद्ध दिशेच्या लेनवर गेली. त्याचवेळी पुणे- संभाजीनगर या शिवाई बसने (क्र. एमएच ४९ बीझेड ८०६०) मोटारीला समोरून धडक दिली.
या भीषण अपघातात मोटारीचा चक्काचूर झाला असून, किशोर यादव आणि दुचाकीस्वार प्रथमेश लाड (वय ३०, रा. शिरूर, मूळ रा. कुंडल, ता. पलूस, सांगली) यांचा जागीच मृत्यू झाला. यादव हे वाडेगव्हाणच्या सरपंच प्रियांका यादव यांचे पती होते. अपघातानंतर कंटेनर चालक पसार झाला असून, महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील व पथकाने घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत केली. शिरूर पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.

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