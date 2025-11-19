पुणे

Pune Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत अर्जांची मोठी छाननी; अध्यक्षपदाचे २६, तर सदस्यपदाचे ४०४ अर्ज बाद

Final Tally of Valid Nominations : पुणे जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी दाखल अर्जांच्या छाननीत अध्यक्षपदाचे २६ आणि सदस्यपदाचे ४०४ अर्ज बाद ठरवण्यात आले, आता अध्यक्षपदासाठी १४१ आणि सदस्यपदासाठी १,९४५ अर्ज वैध ठरले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांच्या छाननीत अध्यक्षपदासाठीचे २६ अर्ज तर सदस्य पदासाठीचे ४०४ अर्ज बाद ठरविण्यात आले. दाखल अर्जांची मंगळवारी (ता. १८) छाननी करण्यात आली. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी १४१, तर सदस्य पदासाठी १,९४५ अर्ज वैध ठरले आहेत.

