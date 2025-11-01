Pune Elections : पुणे जिल्हा निवडणूक, ६० हजार हरकतींवर सुनावणी पूर्ण; १४ नगर परिषदांसाठी अंतिम मतदारयादी जाहीर

पुणे : सुमारे साठ हजारांहून अधिक दाखल हरकतींवर सुनावणी पूर्ण करीत जिल्ह्यातील १४ नगर परिषदा आणि ३ नगरपंचायतींसाठी अंतिम मतदारयादी शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली. प्रत्येक हरकतींची दखल घेत पथके तयार करून स्थळ पाहणी करून संबंधितांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. त्यानंतर ही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील नगरविकास विभागाचे उपायुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी दिली..जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा आणि ३ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार याद्यांवर तब्बल ५९ हजार ९७८ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. ८० टक्के हरकती नागरिकांनी वैयक्तिकरीत्या नोंदवल्या होत्या. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने ८ ऑक्टोबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती..Nagpur Crime : नागपुरात मुलीच्या प्रकरणातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचा निर्घृण खून; नूर हुसैनवर सपासप वार, आरोपी विद्यार्थी अटकेत.त्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी १३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर ती मुदत वाढवून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत केली होती. या याद्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या संकेतस्थळावर आणि कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. मतदान केंद्रांची यादी ७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केली जाईल, असेही दुर्वास यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.