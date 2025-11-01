पुणे

Pune Elections : पुणे जिल्हा निवडणूक, ६० हजार हरकतींवर सुनावणी पूर्ण; १४ नगर परिषदांसाठी अंतिम मतदारयादी जाहीर

Final Voters List Declared for 17 Urban Local Bodies : पुणे जिल्ह्यातील १४ नगर परिषदा आणि ३ नगरपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांसाठी साठ हजारांहून अधिक हरकतींवर सुनावणी पूर्ण करून, जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी अंतिम मतदारयादी जाहीर केली असून, मतदान केंद्रांची यादी ७ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
Final Voters List Declared for 17 Urban Local Bodies

Final Voters List Declared for 17 Urban Local Bodies

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सुमारे साठ हजारांहून अधिक दाखल हरकतींवर सुनावणी पूर्ण करीत जिल्ह्यातील १४ नगर परिषदा आणि ३ नगरपंचायतींसाठी अंतिम मतदारयादी शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली. प्रत्येक हरकतींची दखल घेत पथके तयार करून स्थळ पाहणी करून संबंधितांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. त्यानंतर ही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील नगरविकास विभागाचे उपायुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी दिली.

Loading content, please wait...
pune
political
election
Voting
Political Controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com