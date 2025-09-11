Kalyani Komkar Statement: वनराजच्या डेड बॉडीवर हात ठेवून सांगितलं होतं... आयुष कोमकरच्या आईने काय सांगितलं? Exclusive माहिती

गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला नाना पेठेत झालेल्या धक्कादायक गोळीबाराने पुणे शहर हादरले. १८ वर्षीय आयुष गणेश कोमकर याची तीन गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. ही हत्या वनराज आंदेकर हत्याकांडाशी जोडली जात असून, आंदेकर टोळीने बदला म्हणून आयुषला टार्गेट केल्याचा संशय आहे. आयुषचे वडील गणेश कोमकर हे वनराज हत्याकांडातील मुख्य आरोपी असल्याने तुरुंगात आहेत. हत्येनंतर आयुषच्या आई कल्याणी कोमकर यांच्या भावनिक मुलाखतीने शहरवासीयांना हादरवले आहे. कुटुंब न्यायाची मागणी करत असताना, पोलिसांनी आंदेकर कुटुंबासह १३ जणांवर गुन्हा दाखल केला असून, सहा आरोपींना अटक झाली आहे..आयुषच्या मृतदेहात नऊ काडतुसे सापडलीघटनेची पार्श्वभूमी ही पुण्यातील टोळी युद्धाची आहे. गेल्या वर्षी १ सप्टेंबर २०२४ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची गोळ्या घालून हत्या झाली. या प्रकरणात गणेश कोमकर, त्याचे भाऊ जयंत आणि काकू संजीवनी कोमकर यांना अटक झाली. गणेश तुरुंगात असतानाच त्यांचा १८ वर्षीय मुलगा आयुष हा वनराजचा भाचाही होता. ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास नाना पेठेतील श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्सजवळ आयुष आपली गाडी पार्क करत असताना दोन हल्लेखोरांनी धावत धावत येऊन त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. पोलिसांना घटनास्थळी १२ काडतुसे आणि आयुषच्या मृतदेहात नऊ काडतुसे सापडली. हल्लेखोरांनी 'इथे फक्त आंदेकर' असा संदेश देऊन पळून गेले..गणपतीचा प्रसाद तयार करत होतोआयुषची बहिणने दिलेल्या माहितीनुसार, "मी आणि माझी मावशी घरी गणपतीचा प्रसाद तयार करत होतो. आयुष रोज साडेसातपर्यंत घरी यायचा. अचानक खालील मजल्यावर गोंधळ उडाला. 'कोणाला तरी मारले', असा आवाज आला. आम्ही हातातील काम सोडून खाली धावलो. तेव्हा आयुष जमिनीवर रक्ताळत पडलेला होता. त्याच्या शरीरात अनेक गोळ्या लागल्या होत्या. मी लगेच पोलिसांना फोन केला, पण गणेशोत्सवाच्या गर्दीमुळे मदत उशिरा पोहोचली." बहिणीच्या डोळ्यातील अश्रू आणि तिच्या शब्दांनी हृदय हेलावले. ती पुढे म्हणाली, "घरापर्यंतच का नाही येणार हे लोक? आम्हाला जीवाची भीती वाटते. आम्ही फक्त घरात अडकलेलो आहोत.".गुन्हा सिद्ध झाला नाही तरी शिक्षा होतेयया हत्येनंतर आयुषच्या आई कल्याणी कोमकर सकाळ सोबत बोलताना म्हणाल्या, "आम्ही काहीच केले नाही. वनराज भाऊची हत्या झाल्यावर आम्हीच का दोषी? आमच्या मागे कोणीच नाही, म्हणून आमचा फायदा घेतला जातोय. गणेशने वनराजच्या डेड बॉडीवर हात ठेवून शपथ घेतली होती की, मी मारले नाही. तरीही आम्ही एक वर्ष तुरुंगवास भोगतोय. आता मुलाची हत्या झाली. प्लीज, आम्हाला न्याय द्या! सीपी ऑफिसला गेलो, पण सीपी सर रजेवर असल्याचे सांगितले जाते. कोणी भेटतच नाही. सोनाली आंदेकर, कृष्णा, शिवराज, शिवम, अभिषेक हे सर्व फरार आहेत. ते आरतीच्या वेळी इथे आले होते, मुलांना घेऊन गेले. वनराजच्या हत्या झाली पण पुरावा काय? गुन्हा सिद्ध झाला नाही तरी शिक्षा होतेय. आमच्या घरात कोणी नाही, आम्ही गरीब आहोत. अजित दादा, देवेंद्र भाऊ, रूपाली ठोंबरे, आम्ही निर्दोष आहोत. न्याय द्या! आम्ही सहन करतोय, पण आता मुलाच्या जीवावर आले. सगळ्यांनी लक्ष द्या.".जामीन होऊ देऊ नकाया प्रकरणात बंडू आंदेकर (सूर्यकांत आंदेकर) यांचा उल्लेख वारंवार होतो. बंडू हे वनराजचे वडील आणि आंदेकर टोळीचे प्रमुख. कोर्टात त्यांनी म्हटले, "मला सांगा, माझा नातूच होता आयुष. मी कसा मारेन? प्रतिस्पर्धकाचा मारलं असतं, सोमनाथ गायकवाडच्या मुलांना. यावर कल्याणी म्हणाल्या, त्याचा जामीन होऊ देऊ नका. आमच्या विरोधात पुरावा नाही तरी कसं? हे सगळं पैशावर चाललंय. आम्ही गरीब असल्याने फायदा घेतला जातो. जातीने लक्ष द्या."कल्याणी म्हणाल्या, " बंडू आंदेकर यांनी नातवाचे खूप लाळ केले. त्यांनीच त्याचं नाव ठेवलं होतं. त्यांना काळीज नाही का? आता आत घेतलं की सोडू नका. हे आंदेकर-आंदेकर लोक करतात, पैसा-नावावर. माझी मोठी बहीण संजीवनीने हिस्सा मागितला होता. एवढाचा विषय होता. कृष्णाला बोलावले, पण ती तेव्हा गेली नाही. मी मध्ये काही पडले नाही, पण आता मुलावर आलं. देवेंद्र भाऊ, अजित दादा, न्याय द्या.".पोलिस कारवाई वेगाने सुरूपोलिस कारवाई वेगाने सुरू आहे. पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी मकोका कायद्यांतर्गत कारवाईचे आदेश दिले. यश पाटील, अमित पाटोळे, सुजल मेरगू यांना अटक झाली. बंडू आंदेकर, त्यांची मुलगी आणि नातूंसह सहा जणांना बुलढाण्यातून पकडले. पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे म्हणाले, "प्रकरण दोन तासांत उघडले. रेकी, शस्त्र पुरवठा सापडला. शहरात तणाव टाळण्यासाठी कठोर पावले उचलली."हे टोळी युद्ध पुण्याला नव्या उंबरठ्यावर नेतोय. कुटुंबातील विश्वासघात, पैशाची लालसा आणि न्यायाची हाक कल्याणी कोमकर यांच्या शब्दांतून हे सगळं उमटतंय. शहरवासी आता पोलिस कारवाईची वाट पाहतायत. आयुषची हत्या केवळ एका कुटुंबाची व्यथा नाही, तर पुण्यातील गुन्हेगारीला नवं वळण देणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.