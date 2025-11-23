Pune Accident: मी पोलिसाचा मुलगा, पार्टी करून आलेल्या तरुणांचा नारायण पेठेत धिंगाणा, अपंग व्यक्तीला धडक! रात्री नेमकं काय घडलं?

पुणे शहरातील नारायण पेठ परिसरात शनिवारी रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास एक धक्कादायक घटना घडली. पार्टी करून परतणाऱ्या चार तरुण-तरुणींच्या गटाने रस्त्यावर गोंधळ घातला. याच वेळी त्यांनी चालवलेल्या चारचाकी वाहनाने एका अपंग व्यक्तीला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर संतप्त नागरिकांनी वाहन अडवले आणि चालकाला खाली उतरवून जाब विचारला..परिसरातील नागरिक अधिकच चिडलेघटनेच्या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की, गाडीतील मुख्य तरुण ओरडत होता, “मी पोलिसाचा मुलगा आहे, मला हात लावू नका, मारू नका!” त्याच्या या वाक्याने परिसरातील नागरिक अधिकच चिडले. काही नागरिकांनी संतापाच्या भरात चालकाला व त्याच्या साथीदारांना बेदम मारहाण केली. गाडीतील दोन तरुणीही घाबरून बाहेर पडल्या आणि त्या गोंधळात अडकल्या..Deepak Chahar in BB19: दीपक चाहरची या स्पेशल कारणामुळे बिग बॉसच्या घरात एंट्री, घरातल्या सदस्यांशी काय बोलला ? Video Viral.पोलीस ठाण्याचे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचलेघटनेची माहिती मिळताच विश्वास नगर पोलीस ठाण्याचे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी अपंग व्यक्तीला प्रथमोपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले, तर कारचालकासह गाडीतील दोन तरुण आणि दोन तरुणींना ताब्यात घेऊन चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात नेले. .दोन्ही बाजूंनी तक्रार न दाखल करण्याचा निर्णयअपंग व्यक्तीच्या प्रकृतीत मोठी इजा नसल्याने आणि दोन्ही बाजूंनी तक्रार न दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याने काही वेळातच समेट झाला. त्यामुळे पोलिसांनी सर्वांना सोडून दिले. मात्र, मद्यपान करून वाहन चालवल्याबाबत आणि अपघाताबाबत कोणताही गुन्हा दाखल झाला की नाही, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरलया घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून, ‘पोलिसाचा मुलगा’ असा दाखला देऊन रस्त्यावर हुज्जत घालणाऱ्या तरुणाबद्दल नागरिक संताप व्यक्त करीत आहेत. .स्थानिक रहिवाशांनी मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे..Thar Stunt Viral Video : धावत्या थारच्या टपावर उभं राहून नाचत होती मुलं; समोरुन ट्रक येताच ड्रायव्हरने ब्रेक मारला अन्... थरारक व्हिडिओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.