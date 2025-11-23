पुणे

Pune Accident: मी पोलिसाचा मुलगा, पार्टी करून आलेल्या तरुणांचा नारायण पेठेत धिंगाणा, अपंग व्यक्तीला धडक! रात्री नेमकं काय घडलं?

Narayan Peth Pune Accident: नारायण पेठेत धक्कादायक मध्यरात्रीचा गोंधळ, ‘मी पोलिसाचा मुलगा’ असे ओरडत, तरुणांनी अपंग व्यक्तीला ठोकरलं; नागरिकांचा संताप, पोलिसांकडून तत्काळ हस्तक्षेप
pune narayan peth

pune narayan peth

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे शहरातील नारायण पेठ परिसरात शनिवारी रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास एक धक्कादायक घटना घडली. पार्टी करून परतणाऱ्या चार तरुण-तरुणींच्या गटाने रस्त्यावर गोंधळ घातला. याच वेळी त्यांनी चालवलेल्या चारचाकी वाहनाने एका अपंग व्यक्तीला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर संतप्त नागरिकांनी वाहन अडवले आणि चालकाला खाली उतरवून जाब विचारला.

Loading content, please wait...
pune
crime
viral
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com