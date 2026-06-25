Pune Nasrapur Case Verdict: नरसापूर अत्याचार-हत्या प्रकरणी भीमराव कांबळे दोषी! २९ जूनला शिक्षा... कोर्टात काय घडलं?

Pune Nasrapur Case: पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने नरसापूर येथील बालिकेवर झालेल्या अत्याचार व हत्या प्रकरणात आरोपी भीमराव कांबळेला 29 जूनला शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. केवळ ५५ दिवसांत हा घटला निकालापर्यंत आला..विशेष न्यायाधीशांनी दिलेला निकालविशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात हा खटला चालला. सर्व आरोप सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट करत कोर्टाने भीमराव कांबळेला दोषी ठरवले. १ मे रोजी साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाला. न्यायालयात आरोपीला आणताना पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. परिसरात मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात करण्यात आले होते आणि प्रत्येक हालचालींवर नजर ठेवण्यात आली होती..सरकारी पक्षाचे वकील ॲड. मेसर यांनी युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक महत्त्वाच्या निकालांचा संदर्भ दिला. त्यामध्ये बच्छनसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य, मच्छीसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य, मदनसिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश, मणिपाल विरुद्ध तामिळनाडू राज्य आणि संतोषकुमार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यांचा समावेश होता. या प्रकरणात आरोपी भीमराव कांबळे याने चिमुकलीचे अपहरण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर हत्या केल्याचे सर्व पुराव्यांवरून सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीविरुद्ध लावण्यात आलेल्या सर्व कलमांखालील गुन्हे सिद्ध झाले असून त्यापैकी दोन गुन्ह्यांमध्ये फाशीची, एका गुन्ह्यात जन्मठेपेची तर एका गुन्ह्यात १४ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..Nasrapur Crime Case : नसरापूर प्रकरणात सरकार पक्षाने १६ दिवसांत सादर केले पुरावे; ५५ साक्षीदारांची नोंदवली साक्ष.सरकारी वकिलाची कठोर मागणीशिक्षेबाबत सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी आरोपी भीमराव कांबळेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून, “तो प्रसंग आठवून सांग, तुला कोणती शिक्षा द्यायला हवी?” असा प्रश्न विचारला. त्यावर आरोपीने पुन्हा एकदा आपण मुलीला खाऊ घेण्यासाठी नेले होते आणि पाय घसरून पडल्याने तिच्या डोक्याला मार लागल्याचा दावा केला. मात्र न्यायालयाने हा बचाव फेटाळून लावत गुन्हा सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर शिक्षेबाबत युक्तिवाद करताना ॲड. मेसर यांनी आरोपीला कोणताही पश्चात्ताप नसून तो दयेच्या लायकीचा नसल्याचे सांगितले. विश्वास ठेवणाऱ्या साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर ३९ मिनिटे अमानुष अत्याचार करण्यात आले, तिच्या शरीरावर १८ जखमा आढळल्या आणि वैद्यकीय तपासणीत लैंगिक अत्याचाराची पुष्टी झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा गुन्ह्यांमुळे महिलांमध्ये व बालिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते, न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अबाधित राहण्यासाठी आणि समाजात कठोर संदेश जाण्यासाठी आरोपीला जास्तीत जास्त कठोर शिक्षा अर्थात मृत्यूदंड देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली..पीडित कुटुंबाचे दु:खन्यायालयात पीडितेच्या आईचा भावनिक स्फोट झाला. ती रडू लागली. या घटनेमुळे महिला आणि बालिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा नरककृत्यांना रोखण्यासाठी आणि समाजात सुरक्षिततेचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा योग्य असल्याचे मत सरकारी वकीलाने व्यक्त केले..आरोपीला सात मुली आणि पत्नीन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, आरोपीला सात मुली आणि पत्नी असूनही त्याच्या समर्थनार्थ कोणीही पुढे आले नाही. समाजानेच त्याचे अस्तित्व नाकारल्याचे या परिस्थितीतून दिसून येते. न्यायालयाने आरोपीला आत्मपरीक्षण करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता. त्यानंतर त्याला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यात आले, मात्र त्यापैकी एकाही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर तो देऊ शकला नाही. सुनावणीदरम्यान आरोपीला मौन बाळगण्याचा अधिकार असला, तरी संपूर्ण प्रक्रियेत तो केवळ निष्क्रिय राहू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने आरोपीला अनेकदा प्रश्न विचारले, मात्र त्यावेळी तो गप्प राहिला. आरोपीचा मानसिक आरोग्य (मेंटल हेल्थ) आणि पोटेंसी अहवाल स्पष्टपणे दर्शवतो की तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असून लैंगिक कृत्य करण्यासही समर्थ आहे..Nasrapur Crime Case : सीसीटीव्हीमध्ये दिसणारा तो मीच; आरोपी भीमराव कांबळे याची न्यायालयात कबुली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.