Pune Nashik Railway: पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेसाठी शेवटपर्यंत लढा: दिलीप वळसे पाटील यांची ग्वाही, आंबेगावात सर्वपक्षीय रास्ता रोको आंदोलन

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : चाकण औद्योगिक वसाहतीसह आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणारा शेतीमाल प्रमुख बाजारपेठांपर्यंत वेगाने पोहोचविण्यासाठी तसेच या भागातील विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि नागरिकांच्या प्रवासासाठी पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग अत्यावश्यक आहे. या रेल्वेमार्गाबाबत जनतेच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात आले असून, रेल्वेमार्ग मंजूर होईपर्यंत आपला लढा सुरूच राहील, अशी ग्वाही राज्याचे माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मंचर (ता. आंबेगाव) येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर रविवार ( ता. ९) राज्य महामार्गावर पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या वतीने केलेल्या रास्ता रोको आंदोलनात वळसे पाटील बोलत होते..यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवा नेत्या पूर्वा वळसे पाटील, पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष राजू इनामदार, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे आंबेगाव तालुका अध्यक्ष गणेश कसबे,सुभाषराव मोरमारे, विष्णू हिंगे , बाळासाहेब बेंडे, ॲड. प्रदीप वळसे पाटील, सचिन भोर,लक्ष्मण थोरात, सुषमा शिंदे, निलेश थोरात, सचिन पानसरे, दत्ता थोरात, अजय हुले, अल्लू इनामदार, जे. के. थोरात यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते..वळसे पाटील म्हणाले, “सन २००९ मध्ये मी राज्याचा अर्थमंत्री असताना राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या ५० टक्के खर्चाचा भार राज्य सरकारने, तर उर्वरित ५० टक्के खर्च केंद्र सरकारने उचलावा, असा केंद्र सरकारला दिला होता.”.खोडद येथील जागतिक दर्जाच्या दुर्बिणीमुळे या रेल्वेमार्गाला अडथळा निर्माण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. मात्र, शिरूर येथे एका कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट झाली असता, खोडद येथील जागतिक दुर्बीण प्रकल्पाचा रेल्वेमार्गाला अडथळा नसल्याबाबत चर्चा केली असून, त्यासंदर्भातील तज्ज्ञांचा अहवालही देण्यात आला आहे, असे वळसे पाटील यांनी सांगितले..या प्रकल्पासाठी यापूर्वी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे तसेच समीर भुजबळ यांनीही दिल्लीमध्ये पाठपुरावा केला आहे. रविवारी सकाळीच डॉ. अमोल कोल्हे यांचा दूरध्वनी आला असून, सोमवारी (ता. १०) खासदारांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचा प्रश्न मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले, असे वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.. “पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे हा केवळ रेल्वेचा प्रकल्प नसून आंबेगाव, जुन्नर, खेड आणि चाकण परिसराच्या भविष्यातील विकासाचा मार्ग आहे. जनतेच्या या मागणीसाठी मी शेवटपर्यंत लढत राहणार आहे.”सतीश रोडे पाटील, नवनाथ हुले, प्रवीण पारधी, संजय पवळे यांनी व्यवस्था पहिली.-दिलीप वळसे पाटील माजी गृहमंत्री..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.रेल्वेमार्ग का हवा?ग्रामीण भागाच्या विकासाला गतीरेल्वेच्या माध्यमातून रोजगार, उद्योग, व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळून आंबेगाव-जुन्नर-खेड परिसराच्या आर्थिक विकासाला वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.