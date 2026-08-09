Pune Nashik Highspeed Rail: पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग बदलला; अमोल कोल्हेंच्या निष्क्रियतेमुळेच हे घडले, भाजपचा आरोप

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे मंचरमार्गे होण्यासाठी शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे अपयशी ठरले असून, त्यांच्या निष्क्रियतेमुळेच रेल्वेचा मार्ग दुसरीकडे वळविण्यात आला, असा आरोप भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस डॉ. ताराचंद कराळे यांनी केला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मंचर येथे रविवारी (ता. ९) झालेल्या पत्रकार परिषदेत कराळे बोलत होते. जिल्हा उपाध्यक्ष अरविंद वळसे पाटील, भाजप उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष प्रमोद बाणखेले, जिल्हा सचिव संदीप बाणखेले, हेमंत चिखले, सुशांत थोरात, ॲड. स्वप्ना खामकर, ॲड. श्रीराम बांगर , , मयूर भोर उपस्थित होते..कराळे म्हणाले, ‘‘पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वेचा पूर्वी प्रस्तावित असलेला मार्ग कायम ठेवण्यासाठी भाजपच्या वतीने केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर रेल्वे मार्गाबाबत पुढील दिशा स्पष्ट होईल.’’.‘‘२०१९ पर्यंत पुणे–नाशिक रेल्वेसाठी चांगला पाठपुरावा झाला. विशेषतः माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, त्यानंतर खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक पाठपुरावा केला नाही,’’ असा आरोप कराळे यांनी केला..दरम्यान, भाजप उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष प्रमोद बाणखेले यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याची मागणी करणारे निवेदन दिल्याचे सांगितले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद व आमदार महेश लांडगे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन मार्गाबाबत तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे कराळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.